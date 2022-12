Łukaszenka przesuwa wojska na granicę z Polską. Na czołgach zauważono znak

Łukaszenka przemieszcza czołgi bliżej granicy z Polską. Blogerzy ostrzegają przed ruchami wojsk białoruskich

Aleksandr Łukaszenka przeprowadza wielki test gotowości wojsk - i niespodziewanie przesuwa je bliżej Polski. Taką informację podał m.in. kanał Hajun na serwisie społecznościowym Telegram, śledzący działania armii Aleksandra Łukaszenki. Hajun podał, że dyktator przesuwa żołnierzy i czołgi w pobliże granicy z Polską i Litwą. Pisze o tym również "Ukraińska Prawda". W rejonie Grodna na północnym zachodzie Białorusi, gdzie pojawiły się wojska Łukaszenki, znajduje się poligon wojskowy. Ćwiczy tam obecnie co najmniej dwadzieścia czołgów. Tymczasem na filmach udostępnianych przez reżim Łukaszenki pojawiły się czołgi z namalowanym czerwonym rombem, co kojarzy się ze znakami "Z" malowanymi na czołgach rosyjskich na początku wojny na Ukrainie.

Rosja przemieszcza wojska na Białoruś. Łukaszenka włączy się do wojny?

Czy to oznacza, że Łukaszenka chce włączyć się do wojny? Na razie amerykański Instytut Studiów nad Wojną uważa, że to mało prawdopodobne. Jednocześnie Rosja przemieszcza na Białoruś jeszcze więcej sprzętu wojskowego. Jak podał The Kyiv Independent, od tygodnia trafiło tam sześćdziesiąt pojazdów wojskowych, w tym wozy bojowe piechoty, wielozadaniowe ciężarówki Ural i cysterny. The Kyiv Independent również powołuje się na Biełaruski Hajun. Urale trafiły według tych doniesień na poligon w pobliżu stacji kolejowej Połonka w obwodzie brzeskim.

Has Putin forced Belarus to enter Ukraine war? Lukashenko's military vehicles seen with 'war markings' while on drills https://t.co/JJEq2u6BCi— Daily Mail Online (@MailOnline) December 14, 2022

Belarusian #Hajun reports on the movement of 🇷🇺 military equipment in #Belarus:2️⃣4️⃣ units to the border w/ 🇺🇦: incl. 4️⃣ trawls with T-80 tanks, a mortar battery, communications vehicles, engineering equipment.1️⃣3️⃣ T-72B3 tanks were transferred from 🇷🇺 to #Belarus. pic.twitter.com/m7kPMGw8O0— Pavel Latushka (@PavelLatushka) December 12, 2022

