Łukaszenka straszył nową bronią od Putina. Mówił o Polsce

Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
2026-03-13 19:01

Kupiliśmy od Rosji system rakietowy Oriesznik - ogłosił Alaksandr Łukaszenka. A potem zaczął straszyć swoją nową bronią od Władimira Putina i wymienił przy tym nasz kraj. Co dokładnie powiedział? System rakietowy średniego zasięgu Oriesznik został opracowany przez Rosję, jest wersją systemu RS-26 Rubież. Jego zasięg to około 5 tys. km. Został póki co dwukrotnie użyty przeciwko Ukrainie.

Autor: Associated Press

Alaksandr Łukaszenka poinformował, że białoruska armia kupiła od Rosji system rakietowy średniego zasięgu Oriesznik. Informację przekazał w piątek, 13 marca podczas rozmowy z dziennikarzami, dziękując jednocześnie prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi za pomoc w doprowadzeniu transakcji do skutku. – Dziękuję Władimirowi Putinowi za jego pomoc. Poprosiłem go – on to zrobił. I zapłaciliśmy za to pieniądze – powiedział Łukaszenka, odnosząc się do zakupu systemu rakietowego. Białoruski przywódca odniósł się do niedawnych słów Wołodymyra Zełenskiego, który w lutym w wywiadzie dla białoruskiego opozycyjnego portalu Zerkało stwierdził, że ewentualne systemy Oriesznik rozmieszczone na Białorusi powinny zostać uznane przez NATO za „uzasadnione cele”.

"Jeśli nie chcecie, żeby uderzył Oriesznik, nie pchajcie się do nas – z Ukrainy, Polski, Litwy czy Łotwy"

– Jeśli nie chcecie, żeby uderzył Oriesznik, nie pchajcie się do nas – z Ukrainy, Polski, Litwy czy Łotwy – powiedział Alaksandr Łukaszenka. System rakietowy Oriesznik jest uznawany za broń średniego zasięgu. Według dostępnych informacji został opracowany przez Rosję jako modyfikacja systemu RS-26 Rubież. Szacuje się, że jego zasięg może wynosić około 5 tysięcy kilometrów. Broń ta była już wykorzystywana w trakcie wojny w Ukrainie. Według dostępnych danych Rosja użyła systemu Oriesznik dwukrotnie – w listopadzie 2024 roku oraz w styczniu 2026 roku. Białoruś zapowiadała wcześniej możliwość rozmieszczenia tego typu uzbrojenia na swoim terytorium.  

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Które państwo jest większe? Będziecie w szoku!
Nielegalne przekraczanie granicy białorusko-polskiej
