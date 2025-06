Łukaszenka uwolnił trzech Polaków z mężem Cichanouskiej! Trump maczał w tym palce

Łukaszenka uwolnił z więzień 14 osób po prośbie od Trumpa. Wśród nich Cichanouski i trzech Polaków

"Mój mąż Siarhei jest wolny! Trudno opisać radość w moim sercu. Dziękuję, 🇺🇸 @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDepti naszym 🇪🇺 sojusznikom za wszystkie wasze wysiłki. To nie koniec. 1150 więźniów politycznych pozostaje za kratkami. Wszyscy muszą zostać uwolnieni" - napisała w mediach społecznościowych liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, dołączając wzruszający film pokazujący moment spotkania z mężem po pięciu latach od osadzenia go w białoruskim więzieniu przed wyborami prezydenckimi. Wtedy miejsce męża zajęła właśnie ona - i według opozycji tak naprawdę to ona wygrała. Cichanouski znalazł się w grupie 14 więźniów zwolnionych po prośbach administracji USA. „W uwolnionej grupie 14 więźniów, na czele z Siarhiejem Cichanouskim, znalazło się trzech obywateli Polski, o których zwolnienie zabiegały władze Rzeczypospolitej” - ogłosiło polskie MSZ w komunikacie. Wśród uwolnionych nie ma działacza polskiej mniejszości na Białorusi Andrzeja Poczobuta, ale mają być kontynuowane wysiłki na rzecz jego wypuszczenia zza krat.

Krok w stronę Zachodu czy chłodna kalkulacja? Skąd ta decyzja Łukaszenki?

W sobotę – jak donosi niezależna gazeta Nasza Niwa – wolność odzyskało łącznie 14 więźniów politycznych. Od ubiegłego roku reżim Łukaszenki zastosował ułaskawienia wobec ponad 250 zatrzymanych. Oficjalna narracja mówi o „ludzkim geście prezydenta”, kulisy tych zdarzeń nie są jasne. "Prezydent postanowił ułaskawić 14 skazanych. To była prośba prezydenta Stanów Zjednoczonych" – powiedziała Natalia Ejsmant, rzeczniczka Łukaszenki."Mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie bardzo szczera i otwarta. W przeciwnym razie jaki jest sens spotkania? Jeśli będziemy przebiegli i cwani, nie osiągniemy porozumienia" – powiedział białoruski dyktator przed sobotnim spotkaniem ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Ukrainy Keithem Kelloggiem. "Żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach, kiedy kryzysy, z którymi się mierzymy, mogą gwałtownie eskalować, narastać, jeśli nie będziemy mądrzy i sprawiedliwi" – dodał według BiełTA amerykański polityk.

Solidarity and support DO matter ❤️ pic.twitter.com/ytyyuTdEv5— Franak Viačorka (@franakviacorka) June 21, 2025

