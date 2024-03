Ma największe piersi, chce mieć największą pupę! Gwiazda nie do poznania!

Megan Fox wyznała całą prawdę o swoim operacjach plastycznych. Gwiazda "Transformersów" przeszła niemałą transformację i to jeszcze nie koniec!

Megan Fox (37 l.) to amerykańska aktorka i modelka, znana przede wszystkim z ról w filmach "Transformers". W 2008 została uznana przez magazynu „FHM” za najseksowniejszą kobietę świata. Jeszcze parę lat temu uchodziła za jedną z najpiękniejszych aktorek w Hollywood, jej romanse nie schodziły z pierwszych stron gazet. Ostatnio o Megan Fox nieco przycichło, ale niedawno znów wybuchła wokół niej burza! Kiedy Megan Fox pojawiła się na sportowej imprezie Super Bowl, na której zawsze roi się od celebrytów, fani przecierali oczy ze zdumienia. Aktorka z "Transformers" zupełnie nie przypominała samej siebie. Inna twarz, monstrualne piersi... co tu się wydarzyło?! Teraz Megan Fox przerwała milczenie. Wyznała całą prawdę o swoich operacjach plastycznych.

"Nie obchodziło mnie, co jest w modzie, powiedziałam, dajcie mi cycki striptizerki z 1990 roku"

"Powiększyłam piersi tak, jak to tylko było możliwe" - ujawnia amerykańska aktorka i modelka. Jak dodaje, to nie jest jej ostatnie słowo. Poza największym biustem chce mieć także najpotężniejszą pupę! Co dokładnie powiedziała w podcaście "Call Her Daddy"? „Moje piersi są sztuczne, odkąd skończyłam 21 lub 22 lata. Zrobiłam je pomiędzy pierwszym a drugim "Transformersem"" - ujawnia gwiazda. Potem dochodziły kolejne zabiegi. „Chciałam cycków! Nie obchodziło mnie, co jest w modzie, powiedziałam, dajcie mi cycki striptizerki z 1990 roku. I on [chirurg plastyczny] to zrobił" - mówiła Megan Fox i dodała, że planuje także powiększanie pupy. "Będę szła przez park obracając się dookoła i wszyscy będą szeptać, śmiać się i gadać, pytając: „Co? Na co patrzymy?” Jak dziwadło w cyrku!" - mówiła Megan. Kto bogatemu zabroni?!

