Madonna ma jeszcze nowszą twarz! 65-letnia gwiazda wygląda jak 20-latka?

Madonna znów zoperowała sobie twarz? Na Instagramie wygląda całkiem inaczej niż w lutym na rozdaniu nagród Grammy

Madonna wywołała kilka miesięcy temu sensację swoim pojawieniem się na rozdaniu nagród Grammy. Wyglądała bardzo dziwnie, tak jakby nie posłużyły jej najnowsze operacje plastyczne. Opuchnięta gwiazda zaniepokoiła fanów. "Co ona zrobiła to sobie z twarzą?!" - zastanawiali się załamani wielbiciele królowej popu. Madonna chyba wzięła sobie do serca ich uwagi, bo sprawiła sobie najwyraźniej jeszcze nowszą twarz! Przynajmniej na Instagramie. Madonna ponownie wywołała burzę swoimi nowymi zdjęciami. Na fotkach z zakulisowych przygotowań do trasy koncertowej Madonna: The Celebration Tour gwiazda wygląda jeszcze inaczej, niż zwykle.

Madonna tym razem zaszokuje muzyką Niebawem trasa koncertowa Madonna: The Celebration Tour

Trudno ją rozpoznać, można by pomyśleć, że to jakaś dwudziestolatka bez jednej zmarszczki. Na innych fotkach pokazuje język, wije się na podłodze i pozuje w kabaretkach. "Cisza przed burzą" - podpisała serię zdjęć Madonna, obiecując fanom mocne wrażenia na koncertach. Czy tym razem zwróci na siebie uwagę muzyką, a nie skandalami? 65-letnia gwiazda od jakiegoś czasu budzi zainteresowanie nie kolejnymi hitami na miarę "Like a Virgin", a eksperymentami z operacjami plastycznymi, nie wspominając o rozbieraniu się w internecie...

Sonda Czy Madonna wygląda dobrze? Tak, wygląda świetnie! Skoro sama czuje się dobrze ze sobą, to najważniejsze! Nie, zupełnie nie jak ona!

Madonna, 64, looks younger than her years in new photo https://t.co/7qmGYf4rzE— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 21, 2023

QUIZ. Księżna Kate czy księżna Meghan? 10 pytań tylko dla ekspertów! Pytanie 1 z 10 Książę zakochał się w niej, gdy zobaczył ją na wybiegu w prześwitującej sukience. Kate czy Meghan? Kate Meghan Dalej