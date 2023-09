Mafia nakarmiła świnie piękną Marią! Straszny finał zagadki zaginięcia

Meghan Markle i książę Harry wrócą do rodziny królewskiej?! "Chcą ratować karierę"

Gdzie jest piękna Maria? Ta zagadka zaginięcia spędzała sen z powiek włoskim policjantom już od siedmiu lat. 6 maja 2016 roku znaleziono porzucony samochód 42-latki z włączonym silnikiem. Wewnątrz pojazdu były ślady krwi Marii Chindamo i jej włosy, ale ciała nigdy nie odnaleziono. Matka trójki dzieci i właścicielka farmy w Kalabrii jakby zapadła się pod ziemię. Z powodu okoliczności zaginięcia od początku podejrzewano, że stało się najgorsze. Ale kto mógłby chcieć zamordować tę kobietę? Wydawało się, że Maria Chindamo nikomu się nie naraziła. Samotnie wychowywała trójkę dzieci i zajmowała się farmą odziedziczoną po mężu, z którym była w separacji. Studiowała rolnictwo na uniwersytecie. Po latach policja i prokuratura z Włoch twierdzą, że mają już rozwiązanie tej zagadki, choć ciała nie znaleziono... Maria Chindamo nie żyje i została zamordowana przez mafię zwaną Ndrangheta, najbogatszą organizację przestępczą świata żyjącą głównie z handlu narkotykami. Motyw zbrodni, którą według prokuratury popełnił na kobiecie jej własny sąsiad, bardzo zaskakuje!

„Zabójstwo Marii Chindamo było ukaraniem postawy wolnej i niezależnej kobiety"

Otóż sąsiad ten jest mafiozem. Salvatore Ascone (57 l.) długo namawiał Marię, by sprzedała mafii swoją odziedziczoną farmę, ale ona nie chciała się zgodzić. Za sprzeciw wobec mafii spotkała ją okrutna kara. Kobietę zamordowano, a jej ciałem nakarmiono świnie, wcześniej specjalnie głodzone przez wiele dni, tak by szybko zjadły wrzucone do chlewni zwłoki. Jak podaje Il Giornale, policja aresztowała w ostatnich dniach aż 84 członków mafii, w tym Ascone i mężczyznę, który pomagał mu w zbrodni. Odpowiedzą nie tylko za morderstwo, ale i za produkcję narkotyków i handel nimi, handel bronią, uchylanie się od podatków i pranie brudnych pieniędzy. Trzeci sprawca, w momencie popełniania przestępstwa nieletni, sam już nie żyje. „Zabójstwo Marii Chindamo było ukaraniem postawy wolnej i niezależnej kobiety, która studiowała na uniwersytecie i chciała zostać przedsiębiorcą rolnym” – powiedziała główna prokurator Catanzaro Nicola Gratteri.

