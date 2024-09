Magnat odzieżowy skazany. "Wykorzystał bogactwo do napaści". 7,5 tys. dziewcząt!

Kanadyjski magnat odzieżowy Peter Nygard został w poniedziałek skazany przez sąd w Toronto na 11 lat więzienia za gwałty na kobietach, także nieletnich. Jak przekazują lokalne media, zważywszy na fakt, że od czterech lat pozostaje w areszcie, czeka go jeszcze siedem lat odsiadki. Trudno jednak uwierzyć w to, czego się dopuszczał. Proces Nygarda zaczął się pod koniec września ub.r., a w listopadzie ub.r. został on uznany za winnego gwałtów na czterech kobietach, przy czym najmłodsza z nich miała 16 lat.

Potentat odzieżowy wykorzystywał kobiety przez ćwierć wieku

Oprawca nie przyznawał się do winy, w toku procesu przedstawiono jednak dokładne opisy zdarzeń na podstawie m.in. relacji ofiar Nygarda. To przerażające. Nygard wykorzystywał swój status społeczny, by namawiać kobiety do złożenia mu wizyty. Do przestępstw dochodziło regularnie prze 25 lat, między rokiem 1980 a 2005 w siedzibie firmy Nygarda w Toronto, gdzie miał również swój apartament - tam zwabiał, a potem więził kobiety. To wciąż nie wszystko.

Peter Nygard skazany. Miał sztab ludzi o "wyszukiwania" ofiar

Odrębne postępowania w sprawie Nygarda toczą się w Manitobie i Quebecu, a także w USA. W 2020 r. bogacz został aresztowany na wniosek amerykański. Amerykańskie zarzuty dotyczą trwających od przynajmniej 1995 r. "przestępczych działań, w których wykorzystano kilkadziesiąt ofiar m.in. w USA, na Bahamach i w Kanadzie". Nygard miał używać siedziby firmy w Winnipeg, swoich wpływów, pracowników i pieniędzy do wyszukiwania dorosłych i nieletnich kobiet dla siebie, swoich znajomych i wspólników biznesowych. Miał od tego cały sztab ludzi. Jak podają media powołując się na ustalenia śledczych, baza danych miała zawierać 7,5 tysiąca kobiet. W lutym 2020 r. w Nowym Jorku wniesiono przeciw Nygardowi pozew, został oskarżony o gwałt przez grupę kobiet, inne pozwy złożono w Los Angeles. Wśród skarżących były także czternastoletnie w chwili wydarzeń dziewczynki. Miliarderowi zarzuca się też przekupywanie policji, polityków, a także zastraszanie zgwałconych kobiet.

Nygard swego czasu był jednym z najbogatszych Kanadyjczyków i potentatem w branży odzieżowej, mając w samych Stanach Zjednoczonych ponad 170 sklepów. W lutym 2020 r. Nygard ustąpił z wszystkich stanowisk, miesiąc później wobec 9 spółek należących do Nygarda zostało rozpoczęte postępowanie upadłościowe.

Former Canadian fashion mogul Peter Nygard was sentenced to 11 years in prison after being convicted of four counts of sexual assault in attacks on women in his Toronto office building that in some cases date back for decades https://t.co/LiGWUtyiEv pic.twitter.com/qFmT9yCQhX— Reuters (@Reuters) September 10, 2024