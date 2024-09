Małpa zaatakowała niemowlę, dziecko nie żyje! "Wyrwała je matce"

"Umarłam i zobaczyłam, co jest po śmierci". To nie to, co mówi Kościół!

Koszmarny atak małpy na człowieka! Do tragedii doszło 19 września w zachodniej Afryce, w wiosce Bossou na terenie rezerwatu przyrody gór Nimba w Gwinei. To miejsce, w którym chronione i badane są szympansy, ale jednocześnie żyją tam ludzie. Jedna z mieszkanek pracowała w polu przy uprawie manioku. Do pleców miała przywiązane swoje ośmiomiesięczne dziecko. W pewnym momencie przy kobiecie pojawił się szympans. Zerwał dziecko z pleców matki i uciekł z nim do dżungli! Niestety, wkrótce znaleziono ciało ośmiomiesięcznego niemowlęcia. Mieszkańcy Bossou uznali, że to naukowcy i rezerwat są wszystkiemu winni i zdewastowali maczetami ośrodek badaczy instytutu ochrony środowiska, niszcząc dokumentację naukową i sprzęt. Jak ujawnił dyrektor instytutu Paul Lamah, w tym roku szympansy już sześć razy zaatakowały ludzi w rezerwacie. Ostrzega, że do takich ataków dochodzi, bo szympansy odczuwają działalność człowieka na zajmowanych przez siebie terenach jako zagrożenie.

Inne głośne ataki małp na człowieka. Dwa lata temu pod Moskwą małpa uciekła z zoo milionera i zmasakrowała 2-latkę

To nie pierwszy atak małpy na człowieka w ostatnich latach, o którym było bardzo głośno. W marcu w Indiach w stanie Uttar Pradesh na ruchliwej ulicy pośrodku miasta kilkuletni chłopiec został zaatakowany przez małpę i powalony na ziemię. Udało mu się uciec. Gorzej skończyła się podobna przygoda dla 2-letniej Pauliny z Ukrainy. Szokujące zdarzenia miały miejsce w podmoskiewskiej wsi Terpigoriewo w Rosji w 2022 roku. Z rezydencji milionera prowadzącego prywatne zoo uciekła małpa. Przeskoczyła przez ogrodzenie i wbiegła na sąsiednią posesję. Nagranie z domowego monitoringu pokazuje całe zajście i zostało udostępnione na Telegramie. Starsze dzieci uciekły, ale najmłodsza dziewczynka nie zdołała tego zrobić i została zmasakrowana przez małpę.

Don’t mess with these guys!!! 💪😮 The Gahtoy males are making a daring and tense incursion into the Tongbongbon community’s territory… 😬😳 #NimbaChimpanzeeProject @APE_Group_UZH @JGISchweiz @UZH_Science pic.twitter.com/fvo5MIXHQr— Prof Kathelijne Koops (@KathelijneKoops) April 27, 2024

People living near a chimpanzee research centre in Guinea attacked the facility on Friday after a woman said one of the animals had killed her infant, the centre's Managers said.https://t.co/xeYZ7jVXJp pic.twitter.com/Bj88GrRN7a— Channel Africa (@channelafrica1) September 22, 2024

