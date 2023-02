Turyści rzucili w małpę butelką w zoo! Zemsta była słodka. WIDEO

Turyści w zoo rzucali w małpę butelkami z wodą. Małpa odpłaciła im pięknym za nadobne, są ranni

I kto tu zachował się jak małpa?! To pytanie samo się narzuca po obejrzeniu filmu, który zdobywa coraz większą popularność w mediach społecznościowych. Nagranie powstało w południowych Chinach, w ogrodzie zoologicznym Changsha Ecological Zoo. Jeden z wybiegów zajmuje tam dorodny szympans. Tego dnia zwierzak był dosłownie oblegany przez tłum rozochoconych turystów. Ludzie krzyczeli i robili zdjęcia. Nie brakowało też najbardziej bezmyślnych odwiedzających, którzy postanowili dla "zabawy"... porzucać w zwierzaka butelkami z wodą. Ale nie spodziewali się tego, co nastąpiło potem. Inteligentne zwierzę nie dało sobie w kaszę dmuchać. Szympans chwycił butelkę i zemścił się na tłumie niepokojących go ludzi. To była naprawdę słodka zemsta!

Małpa zemściła się na agresywnych turystach. Odrzuciła butelkę prosto w tłum

Na filmie widać, jak szympans imieniem Diu Na Xing sprawnie chwyta rzuconą w jego kierunku butelkę z wodą, która upadła na ziemię i wykonując ruch godny miotacza młotem rzuca przedmiot z powrotem w tłum turystów! Jedna z kobiet została trafiona w łuk brwiowy i trzeba było udzielić jej pomocy medycznej. W mediach społecznościowych niemal wszyscy trzymają stronę zaatakowanego szympansa. Niektórzy piszą nawet, żeby następnym razem dowcipnisie sami wskoczyli na wybieg dla małp, skoro są tacy odważni. Tymczasem władze zoo zapowiadają zbadanie incydentu. Być może wybieg zostanie nareszcie tak zabezieczony, by turyści nie mogli wrzucać tam żadnych przedmiotów.

Zoogoer hits chimpanzee with water bottle — and the chimp hits back: video https://t.co/6MJRVOvz11 pic.twitter.com/7VLBSaEeod— New York Post (@nypost) February 1, 2023

