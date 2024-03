Małpa zaatakowała dziecko na ulicy! "Nikt nie reagował, chłopiec ranny"

Małpa zaatakowała dziecko na ulicy! Ludzie nie reagowali, chłopiec został poraniony

Małpa zaatakowała dziecko! Do tego szokującego incydentu doszło w Gangoh w stanie Uttar Pradesh w Indiach. Dramatyczne wydarzenia zostały zarejestrowane przez kamery monitoringu, a film obiegł media społecznościowe i portale informacyjne na całym świecie. Co widać na przerażającym nagraniu? Widzimy na nim ruchliwą ulicę pośrodku miasta. Pod jednym ze sklepów stoi mały, może siedmioletni czy dziesięcioletni chłopiec w większej grupie dzieci. W pewnym momencie podbiega do nich małpa. Nie wiadomo czemu, bierze na celownik dziecko w czerwonych spodniach. Chłopiec próbuje uciekać przed zwierzęciem, ale zwinna małpa dopada go pośrodku ulicy i przewraca na ziemię!

Dziecko uciekło, ale zostało ranne. Wcześniej małpy zabiły w Indiach dwoje dzieci i dorosłego

W dalszej części nagrania widzimy, że chłopcu udało się uciec przed małpą, wyrywając się z jej uścisku. Nie pomógł mu nikt z dorosłych. W tym momencie nagranie się urywa. Jak podaje "Daily Star", dziecko przeżyło atak małpy na ulicy, ale zostało ranne i trafiło do szpitala. Nie wiadomo, jak poważne są obrażenia chłopca z Indii. Policja bada sprawę. Tymczasem media przypominają, że to nie pierwszy tego rodzaju incydent w Indiach. Parę miesięcy temu sześcioletnia dziewczynka została zepchnięta przez stado małp z tarasu domu, zginęła na miejscu. 10-latek zginął zabity przez stado w Gujarat. Innym razem małpa zabiła 66-latka w łazience, mężczyzna wykrwawił się na śmierć.

Saharanpur- A child was injured by a monkey, CCTV #viral, the child ran to save himself from the monkey attack, the people present at the spot remained spectators, the incident happened in Gangoh town of Gangoh police station area. #Saharanpur #UttarPradesh pic.twitter.com/x4F7Tdpxgf— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 10, 2024

