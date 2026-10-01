Marzenie księcia Harry'ego ujawnione. Chodzi o Williama

Harry chce pogodzić się z Williamem. Ale nawet Omid Scobie nie wierzy w przełom

Harry marzy o pogodzeniu z Williamem, ale William nic sobie z tego nie robi! Omid Scobie mówił o tym w dokumencie ABC News Studios „Harry & Meghan: The Return Of The Prince”. Jego zdaniem Harry od dawna daje do zrozumienia, że chciałby zakończyć rodzinny konflikt. – Nie ukrywał, że jego życzeniem jest pojednanie nie tylko z ojcem, ale także z bratem – powiedział Scobie, od lat pełniący funkcję kogoś na kształt rzecznika Harry'ego i Meghan Markle.

W przyszłym roku minie 30 lat od śmierci księżnej Diany, która zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu w sierpniu 1997 roku. Część komentatorów liczy, że rocznica może zbliżyć Harry'ego i Williama. Scobie nie jest jednak przekonany. – Nie sądzę, żeby to coś zmieniło, ale zawsze można mieć nadzieję – stwierdził.

„W przypadku Williama nie widzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło”

Scobie uważa, że inaczej wygląda obecnie relacja Harry'ego z królem Karolem III. Według niego napięcie między ojcem i synem wyraźnie osłabło. – Myślę, że w przypadku Karola widzieliśmy, że sprawy poszły do przodu i ten chłód stopniał. Jest tam ciepło. W przypadku Williama nie widzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło – powiedział. "Rzecznik" odniósł się też do sugestii, że rolę osoby próbującej pogodzić braci mogłaby odegrać księżna Kate. – Zawsze mówi się o Kate jako o potencjalnej rozjemczyni, osobie, która mogłaby zbliżyć do siebie obu braci. Jeśli przez lata relacjonowania ich życia czegoś się nauczyłem, to tego, że Kate ma bardzo niewiele wspólnego z tym, co dzieje się między nimi – stwierdził Scobie.

Harry i William są skłóceni od kilku lat. Według brytyjskich mediów nie rozmawiali ze sobą od czasu pogrzebu królowej Elżbiety II we wrześniu 2022 roku. Harry wcześniej publicznie mówił, że chciałby pojednania z rodziną i że nie widzi sensu w dalszym konflikcie. Nie wiadomo jednak, czy planowane obchody 30. rocznicy śmierci Diany doprowadzą do jakiegokolwiek spotkania braci.

Sonda Czy lubisz nowinki z rodziny królewskiej? Tak! Tak, ale czytam je tylko ukradkiem Nie, phi!

Prince Harry 'wants to reconcile with William' but 30th anniversary of Diana's death 'won't make any difference' pic.twitter.com/NyPQFdQWGx— Daily Mail (@DailyMail) September 29, 2026

Zespół ABBA w Polsce. Co wiesz o legendarnym koncercie w Studio 2? Pytanie 1 z 10 Który utwór otwierał koncert zespolu ABBA w Studio 2? "Mamma Mia" "Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)" "Dancing Queen" Następne pytanie