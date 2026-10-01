Marzenie księcia Harry'ego ujawnione. Chodzi o Williama

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-10-01 20:00

Książę Harry chce pogodzić się z księciem Williamem! Tak twierdzi Omid Scobie, od lat pełniący funkcję kogoś na kształt rzecznika Harry'ego i Meghan Markle. Według niego książę nie ukrywa, że chciałby poprawić stosunki zarówno z ojcem, jak i bratem. Ale w przypadku Williama szanse na przełom są niewielkie.

Król Karol III, książę William i książę Harry w strojach galowych. O konflikcie braci przeczytasz na SE.
Autor: East News/ East News Książę William i książę Harry

Harry chce pogodzić się z Williamem. Ale nawet Omid Scobie nie wierzy w przełom

Harry marzy o pogodzeniu z Williamem, ale William nic sobie z tego nie robi! Omid Scobie mówił o tym w dokumencie ABC News Studios „Harry & Meghan: The Return Of The Prince”. Jego zdaniem Harry od dawna daje do zrozumienia, że chciałby zakończyć rodzinny konflikt. – Nie ukrywał, że jego życzeniem jest pojednanie nie tylko z ojcem, ale także z bratem – powiedział Scobie, od lat pełniący funkcję kogoś na kształt rzecznika Harry'ego i Meghan Markle. 

W przyszłym roku minie 30 lat od śmierci księżnej Diany, która zginęła w wypadku samochodowym w Paryżu w sierpniu 1997 roku. Część komentatorów liczy, że rocznica może zbliżyć Harry'ego i Williama. Scobie nie jest jednak przekonany. – Nie sądzę, żeby to coś zmieniło, ale zawsze można mieć nadzieję – stwierdził.

„W przypadku Williama nie widzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło”

Scobie uważa, że inaczej wygląda obecnie relacja Harry'ego z królem Karolem III. Według niego napięcie między ojcem i synem wyraźnie osłabło. – Myślę, że w przypadku Karola widzieliśmy, że sprawy poszły do przodu i ten chłód stopniał. Jest tam ciepło. W przypadku Williama nie widzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło – powiedział. "Rzecznik" odniósł się też do sugestii, że rolę osoby próbującej pogodzić braci mogłaby odegrać księżna Kate. – Zawsze mówi się o Kate jako o potencjalnej rozjemczyni, osobie, która mogłaby zbliżyć do siebie obu braci. Jeśli przez lata relacjonowania ich życia czegoś się nauczyłem, to tego, że Kate ma bardzo niewiele wspólnego z tym, co dzieje się między nimi – stwierdził Scobie.

Harry i William są skłóceni od kilku lat. Według brytyjskich mediów nie rozmawiali ze sobą od czasu pogrzebu królowej Elżbiety II we wrześniu 2022 roku. Harry wcześniej publicznie mówił, że chciałby pojednania z rodziną i że nie widzi sensu w dalszym konflikcie. Nie wiadomo jednak, czy planowane obchody 30. rocznicy śmierci Diany doprowadzą do jakiegokolwiek spotkania braci.

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