Masowy grób z setkami dzieci?! Zakonnice w cieniu podejrzenia

Po niemal stu latach od rozpoczęcia pochówków, które przez dekady były przemilczane i zapomniane, Irlandia wreszcie przystępuje do ekshumacji szczątków niemal 800 dzieci pochowanych na terenie prowadzonego przez zakonnice zakładu dla matek z nieślubnymi dziećmi w Tuam ,w hrabstwie Galway - informuje "The Guardian". W poniedziałek, 14 lipca koparka rozpoczęła prace ziemne w miejscu, które od lat budzi grozę i wstyd – nie tylko wśród lokalnej społeczności, lecz w całym kraju.

Masowy grób pod osiedlem? Odkryte po latach milczenia

Liczący 5 tysięcy metrów kwadratowych teren, dziś znajdujący się pośrodku zwykłego osiedla mieszkaniowego, był niegdyś zajmowany przez nieistniejącą już siedzibę ośrodka prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Bon Secours. Instytucja w Tuam była jednym z tzw. domów dla matek z dziećmi – eufemistycznego określenia miejsc, do których trafiały młode kobiety w ciąży, najczęściej niezamężne, odrzucone przez rodziny i społeczeństwo. Za ich „opiekuńczy” charakter odpowiadały zakony, ale działały one z pełnym przyzwoleniem irlandzkiego państwa. To właśnie tam – według dokumentacji odkrytej przez lokalną badaczkę Catherine Corless – w latach 1925–1961 pochowano bezimiennie aż 796 niemowląt. Niektóre... w nieczynnym szambie. Brak jakichkolwiek rejestracji tych pochówków. Oficjalna pamięć o tych zgonach nie istniała, dopóki Corless, była sekretarka i pasjonatka lokalnej historii, nie dotarła do aktów zgonów i nie opublikowała w 2014 roku wyników swoich badań. To jej wysiłki uruchomiły efekt domina: presję społeczną, komisję śledczą, przeprosiny ze strony państwa i – po latach opóźnień – decyzję o rozpoczęciu wykopalisk.

Niektóre rodziny przekazały już próbki DNA, które posłużą do prób identyfikacji ofiar

Prace nadzoruje Daniel MacSweeney – były wysłannik Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża. 18-osobowy zespół specjalistów z Irlandii, Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Kolumbii i Hiszpanii ma jasno określone zadanie: odzyskać ludzkie szczątki, zidentyfikować je (jeśli to możliwe), przekazać rodzinom i godnie pochować. Operacja przebiega jak dochodzenie kryminalne: z zachowaniem standardów kryminalistyki, w tym z możliwością zawiadomienia koronera i policji w przypadku stwierdzenia śladów nienaturalnej śmierci. Wstępne badania będą prowadzone w lokalnym laboratorium, natomiast dalsze analizy – w większych ośrodkach. Niektóre rodziny przekazały już próbki DNA, które posłużą do prób identyfikacji ofiar. Prace potrwają około dwóch lat.

A large national and international press pack at the former mother and baby home in Tuam today, as Ireland’s first mass grave excavation about to begin. The remains of around 800 infants could be recovered in a complex operation over two years pic.twitter.com/7XgRywMsQW— Stephen Murphy (@SMurphyTV) July 7, 2025

