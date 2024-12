Maszynista wyskoczył z pędzącego pociągu w Wigilię! Oto, co stało się potem

Maszynista wyskoczył z pociągu TGV podczas jazdy. Ujawniono, co dokładnie stało się we Francji. Co z pasażerami?

Nieprawdopodobna tragedia pod Paryżem w wigilijny wieczór! W okolicy miejscowości Melun położonej na południe od stolicy Francji o godzinie 20. pędziło TGV. To szybki pociąg francuskich kolei publicznych SNCF. Potrafi rozwijać prędkość do 300 km/h. Nagle pasażerowie poczuli, że skład zatrzymuje się. Stanął w szczerym polu, nikt nie wydawał żadnych komunikatów. Po pewnym czasie w okolicy zaroiło się od służb. Co się okazało? Choć trudno w to uwierzyć, pociąg zatrzymał się, ponieważ w kabinie kierującego składem zabrakło... maszynisty. Niestety, mężczyzna wyskoczył z pędzącego pociągu, ginąc na miejscu. "Le Parisien" podaje, że zmarły to 52-letni Bruno R., doświadczony maszynista. Wszystko wskazuje na to, ze był to świadomy, desperacki krok pracownika kolei. Wcześniej zwierzał się w sieci ze swoich problemów rodzinnych. TGV wyposażony jest w automatyczny system, dzięki któremu w razie braku oznak obecności maszynisty pociąg sam wyhamowuje. Dzięki temu nikomu z pasażerów nic się nie stało. Dramatyczna sytuacja wywołała chaos na kolei i wielkie opóźnienia w wigilijny wieczór. „W te Święta Bożego Narodzenia z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego przyjaciela i towarzysza” – napisał CGT Trains Lyon na Fabebooku. SNCF napisała o „strasznej tragedii”, która w Święta pogrążyła całą kolejową rodzinę w „żałobie”.

Bruno, 52 ans, était une figure bien connue des cheminots stéphanoisCe cheminot «expérimenté» a mis fin à ses jours mardi 24 décembre, sautant de son train encore en marche.Sa mort a provoqué une tristesse infinie parmi ses confrères➡️ https://t.co/glUVA0mBY9 pic.twitter.com/GFFn3c8K0D— Le Parisien (@le_Parisien) December 25, 2024

