Oficjalna lista największych hitów na Święta! Liczby nie kłamią

Spotify ujawnia - największy świąteczny hit to "All I Want For Christmas Is You" śpiewana przez Mariah Carey. Ponad 2 miliardy streamów!

Uwielbiasz świąteczne hity? A może już zaczynają Cię denerwować? Na tej liście bez względu na to, jak odpowiesz na te pytania, na pewno znajdziesz coś dla siebie! Teraz już wiadomo, jaki jest największy świąteczny hit wszech czasów? Teraz już wszystko jasne! "New York Post" przygotował zestawienie najczęściej odsłuchiwanych w internecie przebojów na Boże Narodzenie. Na samym szczycie uplasowały się hiciory, które kojarzy chyba absolutnie każdy bez względu na wiek i kraj zamieszkania! Znasz wszystkie przeboje z listy? Masz szansę nadrobić zaległości na ostatnią chwilę przed Wigilią! Na pierwszym miejscu znalazła się oczywiście piosenka "All I Want For Christmas Is You" śpiewana przez Mariah Carey. Co roku rozbrzmiewa on w radiu raz po raz, bo bez tego hitu mało kto wyobraża sobie przygotowania do Bożego Narodzenia. W piosence wokalistka zapewnia, że mogłaby obejść się nawet bez śniegu i prezentów, byle tylko miała miłość. Już od 1 listopada wzrost streamingów wynosi aż 860 proc.! To pierwsza świąteczna piosenka, która według Spotify przekroczyła 2 miliardy streamów. Carey zarobiła ponad 60 milionów dolarów na samych streamach!

Na drugim miejscu „Last Christmas” brytyjskiego duetu Wham!, potem „Santa Tell Me” Ariany Grande

Drugie miejsce na liście największych świątecznych hitów zajmuje „Last Christmas” brytyjskiego duetu Wham! z 1984 roku. 1 miliard 760 milionów wyświetleń! Trzecie miejsce to nie aż tak znana piosenka jak dwie pierwsze. To „Santa Tell Me” Ariany Grande z 2014 roku. 1 miliard 212 milionów odsłon to też świetny wynik. A oto kolejne piosenki z listy największych świątecznych hitów wszech czasów według Spotify: „Rockin’ Around The Christmas Tree” Brendy Lee, nagrany w 1957 roku, „It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” Michaela Bublé’a, „Jingle Bell Rock” Bobby’ego Helmsa; „Snowman” Sii; „It’s the Most Wonderful Time of the Year” Andy’ego Williamsa; „Mistletoe” Justina Biebera i „Feliz Navidad” José Feliciano.

Sonda Kiedy dekorujesz mieszkanie w świąteczne ozdoby? Gdy spadnie pierwszy śnieg Dopiero od 6 grudnia, czyli Mikołajek Tuż przed wigilią Wcale nie dekoruję

Quiz świąteczne filmy. Nie tylko Kevin sam w domu! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Jakiego koloru był Grinch? Zielonego Niebieskiego Czerwonego Następne pytanie