Matka musiała porzucić syna w płonącym domu! "Mamo, zostaw mnie"

Matka nie dała rady wynieść niepełnosprawnego syna z płonącego domu. "Powiedział: 'Mamo, zostaw mnie'"

Tragiczne doniesienia ze Stanów Zjednoczonych, gdzie szaleje największy pożar w historii kraju! Amerykańskie media rozpisują się o przerażającej historii z Malibu, gdzie matka nie była w stanie wynieść dorosłego niepełnosprawnego syna z płonącego domu. W końcu ona przeżyła, on zginął w pożarze, stając się jedną z co najmniej 24 ofiar śmiertelnych pożarów w rejonie Los Angeles. Zmarły 32-letni Rory Callum Sykes od dziecka był niepełnosprawny. Nie widział, cierpiał na dziecięce porażenie mózgowe. Mimo to został dziecięcą gwiazdą filmową, grał w serialu "Kiddy Kapers" z Lat dziewięćdziesiątych. Jako dorosły mieszkał w niewielkim domu w Malibu. Kiedy nadciągnęło zagrożenie pożarowe, matka próbowała ratować syna. Niestety, nie dała rady i jak twierdzi, nie działała linia alarmowa 911, przez co nikt jej nie pomógł. Opowiedziała o tym w rozmowie z 10 News First. „Był moim dzieckiem, umarł niepotrzebnie. Zgadnijcie, co nie zadziałało? 911. Wszystkie linie telefoniczne były zerwane” - opowiada kobieta przez łzy.

"To jedna z najsmutniejszych historii, jakie słyszałem. Biedna ona i biedny on. Ona nigdy sobie nie wybaczy"

„Powiedział: 'Mamo, zostaw mnie', a przecież żadna matka nie może zostawić swojego dziecka. Mam złamaną rękę - nie mogłam go podnieść, nie mogłam go ruszyć. Kiedy straż pożarna mnie tam przywiozła, jego domek spłonął doszczętnie”. Przynajmniej mężczyzna zginął od zatrucia czadem, a nie płonąc żywcem. W komentarzach widzów programu, które pojawiają się na platformie X, nie brak słów wsparcia. "Smutnym faktem życia, gdy jest się starszym lub niepełnosprawnym, jest to, że żadna ilość adrenaliny nie pozwoli ci udźwignąć tak dużego ciężaru" - pisze jedna z osób. "To jedna z najsmutniejszych historii, jakie słyszałem. Biedna ona i biedny on. Ona nigdy sobie nie wybaczy, a jego życie zostało odebrane przez tę straszną katastrofę. Nikt nie powinien był tak zginąć" — napisał ktoś inny. „Tragiczna historia o Rorym Sykesie. Jego odwaga w obliczu śmierci jest świadectwem jego charakteru. Niech spoczywa w pokoju. To rozdzierające serce myśleć o okolicznościach jego odejścia. Jego matka musi być zdruzgotana” - dodaje kolejna osoba.

Rory Sykes, who was blind & had cerebral palsy, passed away in the LA fires, told his mom to leave him so she could save herself.His mother said all the phone lines were down and they were unable to call 911.“He said, ‘Mom, leave me.’ I couldn't lift him. I couldn't move him” pic.twitter.com/2I3sbwgNMn— Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) January 11, 2025