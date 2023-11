Matka powiesiła dzieci na smyczy! Zrobiła to tuż po seksie z psem

Matka powiesiła dwójkę dzieci. Udawała, że to 8-latek zabił siebie i siostrę. Zabójczyni i zoofilka stanie przed sądem

Chora psychicznie, a może na tyle świadoma, by mogła odpowiadać za swoje niewyobrażalne czyny? Na ten temat toczył się w USA głośny sądowy spór. Teraz już wiadomo, co będzie dalej z Lisą Snyder (40 l.) z Albany Township w Pensylwanii. Sędzia odrzucił możliwość ugody, przychylając się do opinii prokuratora, nie kwestionującego zaburzeń 40-latki, ale uznającego ją za poczytalną. Kobieta jest oskarżona o morderstwo pierwszego stopnia, narażenie dziecka na niebezpieczeństwo i manipulowanie dowodami. Początkowo miała odpowiadać tylko za... seks z psem. Obecne postępowanie dotyczy już tylko morderstwa, którego początkowo Lisa Snyder się wypierała. Wezwała pogotowie do swojego domu, twierdząc, że znalazła swoje dzieci martwe w piwnicy. przekonywała, że jej 8-letni syn Conner groził, że coś sobie zrobi i że jej zdaniem zabił siebie i siostrę, 4-letnią Brinley.

40-latka odpowie za mord. Obrona nie przekonała sędziego, że kobieta jest niepoczytalna

Ekspertyzy dowiodły jednak, że dzieci nie mogły same się powiesić w taki sposób i że zabójczynią jest ich własna matka. W jej komputerze znaleziono znamienne ślady - Snyder szukała informacji o tym, jak kogoś zabić, jak się powiesić. Teraz czeka ją proces, choć obrońca przekonywał, że kobieta ma „długą historię poważnych zaburzeń psychicznych”.

Sonda Czy kary za zoofilię powinny być bardziej surowe? Tak Nie Nie mam zdania

Mum 'hangs kids, 4 and 8, with dog leash after sick sex with family pit bull' https://t.co/kqEO8f4cv4— Jan Thomson (@JanThomson1) November 19, 2023

Lisa Snyder Pennsylvania mom who 'hanged son, 8, and daughter, 4, with dog leash after having sex with pit bull' https://t.co/C7gZUWiD9a via @MailOnline— Dallas Monroe Harrison (@dallas90210) November 18, 2023

