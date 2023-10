Masakra w Kfar Aza w południowym Izraelu. Terroryści obcinali dzieciom głowy i palili ludzi żywcem

Skandal w gimnazjum. Doszło do bójki 15-latka z nauczycielem! Nagranie trafiło do sieci!

Izrael. Masakra w kibucu Kfar Aza. Terroryści obcinali dzieciom głowy

Wiadomość o masowym mordzie obiegła media we wtorek (10 października). Jak podaje izraelska telewizja i24NEWS, palestyńscy terroryści wdarli się do żydowskiego osiedla Kfar Aza w pobliżu miasta Sderot i zaczęli mordować całe rodziny. - Trwa usuwanie zwłok ofiar zabitych w masakrze, do której doszło w sobotę nad ranem – opisywała w relacji na żywo reporterka stacji Nicole Zedek. Terroryści mieli używać do mordowania ludzi granatów, broni palnej i noży. Ci, którzy zdołali się ukryć, ginęli w płomieniach. Terroryści podpalali domy. - Trwa oczyszczanie miejscowości z min, które pozostawili terroryści – dodała. Według doniesień Sił Obrony Izraela w masakrze zginęło przynajmniej 40 dzieci. Niektórym obcięto głowy. - To najgorsza zbrodnia na Żydach od czasów Holokaustu – stwierdziła prezenterka stacji.

Wcześniej miejscowość została odbita z rąk Hamasu. Na miejscu oprócz zwłok cywili znajdują się też ciała zabitych w walce z armią izraelską palestyńskich bojowników. Na materiale wideo widać zniszczone domy. Dokładna ilość ofiar nie jest znana, wojsko cały czas przeczesuje ruiny.

Do tej pory w konflikcie zginęło ok. 1000 obywateli Izraela, w większości osób cywilnych.

I visited this kibbutz, Kfar Aza, just last year. The commander who liberated it from Hamas control says they found the bodies of 40 babies.pic.twitter.com/Z7h0akwdvM— Gabriel Noronha (@GLNoronha) October 10, 2023

Izrael. Ciężkie naloty na Strefę Gazy. Tragiczna sytuacja humanitarna

W tym samym czasie trwa zakrojona na ogromnąskalękampania przeciw Hamasowi w Strefie Gazy. Izraelskie lotnictwo prowadzi ostrzał tego gęsto zaludnionego obszaru. Strefa została odcięta od dostaw wody, żywności i energii elektrycznej. Szpitale są przepełnione rannymi, a sytuacja humanitarna staje się tragiczna.

Israel has pounded Gaza for a second straight night after formally declaring war against Hamas, in response to the Palestinian group’s unprecedented attack on Israel ⤵️ pic.twitter.com/e9Qk7Phcbn— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 9, 2023