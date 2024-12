Meghan Markle i książę Harry pokazali dzieci. Ale one wyrosły!

Co na to prezydent Zełenski?

Meghan Markle i książę Harry pokazali "kartę świąteczną" ze zdjęciem swoich dzieci. Archie i Lilibet bardzo urośli

Meghan Markle i książę Harry mają dwójkę dzieci. 5-letni dziś Archie przyszedł na świat, gdy Sussexowie byli jeszcze pracującymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, natomiast 3-letnia Lilibet urodziła się już w Stanach Zjednoczonych. Harry i Meghan rzadko pokazują światu swoje dzieci, co stało się nawet tematem wyjątkowo kosmicznej teorii konspiracyjnej, która głosi, że tak naprawdę nie mają żadnych dzieci, a w mediach społecznościowych prezentują... lalki. Teraz uciekinierzy z rodziny królewskiej dali odpór tym dziwnym plotkom. Opublikowali w medich społecznościowych tak zwaną kartę świąteczną. Robią to także inni royalsi, pokazując jakąś rodzinną scenę i zamieszczając życzenia. Na karcie świątecznej Meghan Markle i księcia Harry'ego widzimy sześć małych zdjęć, a jedno z nich przedstawia ich oboje z wyrośniętymi już dziećmi. Na fotografii pokazano syna i córkę Sussexów, jak biegną do mamy i taty. Są pokazani tyłem. Archie i Lilibet mają rude włosy, u dziewczynki są one bardzo długie. „Spójrz na długie włosy Lili!” - pisze jeden z użytkowników Twittera.

„Archie i Lili zostali pobłogosławieni gęstymi włosami swojej matki, powiedział nam i dziwił się, że niedługo Lili będzie mogła usiąść na swoich”

O włosach Lilibet książę Harry opowiadał parę miesięcy temu. Podczas gali WellChild Awards uciekinier z brytyjskiej rodziny królewskiej uchylił rąbka tajemnicy w kwestii tego, jak wyglądają teraz jego syn i córka i do kogo są podobni. "Ożywiony rozmawiał o swoich dzieciach przed wydarzeniem” — pisała Sophie Vokes-Dudgeon dla portalu "Hello!". Opowiadał o ich fryzurach. „Archie i Lili zostali pobłogosławieni gęstymi włosami swojej matki, powiedział nam i dziwił się, że niedługo Lili będzie mogła usiąść na swoich” — dodała. Wcześniej w The Late Show ze Stephenem Colbertem, Harry powiedział: "Naprawdę, szczerze myślałem na początku mojego związku [z Meghan], że jeśli to się utrzyma i będziemy mieć dzieci, to nie ma szans, żeby gen rudego koloru dorównał genom mojej żony — ale się myliłem!”. Miał na myśli to, że Archie i Lilibet mają rude włosy, a nie czarne, jak ich matka Meghan Markle.

