Meghan Markle i książę Harry staną przed sądem! To szok, o co się ich oskarża

Meghan Markle i książę Harry pozwani za zniesławienie przez członka rodziny! Będą zeznawać przed sądem

Meghan Markle i książę Harry wojują z brytyjską rodziną królewską, ale także z rodziną Meghan. To właśnie relacje Markle z ojcem i siostrą przyrodnią były przedmiotem plotek, ocen i spekulacji na początku jej narzeczeństwa z Harrym. Ojciec umawiał się na płatne sesje z paparazzi i udzielał wywiadów, w których opowiadał o trudnych relacjach z córką, a siostra przyrodnia Meghan, niejaka Samantha Markle, wydała o niej złośliwą książkę i w niezliczonych medialnych wystąpieniach atakowała ją na wszelakie sposoby. Aż w końcu stwierdziła, że pójdzie z siostrą do sądu i w ten sposób uzyska jakieś pieniądze. 56-letnia dziś Samantha Markle złożyła w sądzie na Florydzie pozew przeciwko Meghan, oskarżając ją o zniesławienie. Co dokładnie miała powiedzieć żona księcia Harry'ego o Samancie?

Samantha Markle żąda 60 tysięcy funtów odszkodowania. Bo Meghan powiedziała, że była jedynaczką

Jak podaje BBC, chodzi o wywiad, jakiego w 2021 roku książęta Sussex udzielili Oprah Winfrey. Meghan powiedziała tam, że dorastała jako jedynaczka. Wcześniej twierdziła, że ledwo zna Samanthę i nigdy nie miała z nią dużego kontaktu. Samantha uważa, że to wszystko kłamstwa i oszczerstwa, które godzą w jej dobre imię i według "indepedent" żąda 60 tysięcy funtów odszkodowania. Meghan chciała uniknąć przesłuchać, ale sąd na Florydzie nie wyraził na to zgody. W procesie cywilnym wytoczonym przez Samanthę Markle będą zeznawać i Meghan, i Harry.

'For the first time, they're likely to be subject to proper rigorous questioning.'Petronella Wyatt discusses the Sussexes facing a grilling in a deposition as part of Samantha Markle's defamation suit against her sister. pic.twitter.com/0c8qoPsfah— GB News (@GBNEWS) February 8, 2023

