Szok! Meghan Markle ma nowe imię! Zobacz, czy potrafisz je wymówić

Meghan Markle ma nowe imię! Jest egzotyczne i wielu będzie miało kłopot z jego zapamiętaniem i wymówieniem. O co chodzi?

Meghan Markle i książę Harry często zwracają na siebie uwagę dramatycznymi wyznaniami, oskarżeniami wobec brytyjskiej rodziny królewskiej czy kontrowersyjnymi działaniami. Ich ostatnia, nieco dziwna wyprawa do Nigerii wywołała mieszane reakcje. Chodziło o promowanie działalności charytatywnej Sussexów, ale wizyta wyglądała zupełnie tak, jak gdyby nadal byli pracującymi członkami rodziny królewskiej. W dodatku szybko wytknięto im, że ich loty po Nigerii sponsorował przestępca poszukiwany w USA, a jeden z nigeryjskich królów niestety również figuruje w kryminalnych rejestrach w Ameryce. Ale podróż Meghan i Harry'ego do Afryki miała jeszcze jeden, zaskakujący skutek. Meghan Markle zyskała... nowe imię!

"Jestem głęboko zaszczycona tym, że zostałam pobłogosławiona tradycyjnym imieniem joruba, Adetokunbo"

Jak się okazuje, jeden z królów Nigerii postanowił oficjalnie nadać Meghan Markle nigeryjskie imię. Zapewne ma to związek z ostatnimi wyznaniami żony Harry'ego, która ujawniła, że według badań genetycznych jest w 43 proc. Nigeryjką. Nowe imię Meghan Markle to Adetokunbo, można je przetłumaczyć jako „korona lub członek rodziny królewskiej z obcego kraju”. Meghan oficjalnie podziękowała władcy za imię: „Dziękuję za ciepłe powitanie w Nigerii. Jestem głęboko zaszczycona tym, że zostałam pobłogosławiona tradycyjnym imieniem joruba, Adetokunbo. Cenię to imię i doceniam fakt, że obdarzyliście mnie zaufaniem, dzięki czemu mogę je nosić z wdziękiem i godnością".

"The Duke and Duchess of Sussex travelled to Nigeria, in part due to the Meghan Markle's nigerian heritage. During the trip, Oluwo gave Meghan the traditional Yoruba name of ADETOKUNBO which translates as the crown or royalty from across the seas".https://t.co/F4UGBJ3c4i— Harris Stavrou (@harris_stavrou) June 4, 2024

