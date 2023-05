Meghan Markle przeszła operację! Zauważono tajemniczą bliznę

Szokujące informacje o stanie zdrowia Łukaszenki! Czy to koniec? Jego były współpracownik ujawnia

Meghan Markle ujawniła TO na swoim blogu! Wielu jest w szoku

"Kosmici od dawna są na Ziemi". Nominowany do Nobla naukowiec ujawnia!

Meghan Markle musiała przejść operację. Lekarz jest pewien, że ta blizna może oznaczać tylko jedno

Meghan Markle i książę Harry budzą niezmienne emocje, a plotki na ich temat bywają naprawdę bardzo dziwne. Szczytem wszystkiego była ta, według której przysadzisty mężczyzna z wąsem widziany na koronacji króla Karola III był tak naprawdę Meghan w przebraniu. Nie wszyscy wiedzą, że na temat żony księcia Harry'ego krąży jeszcze jedna plotka. Głosi ona, iż Meghan Markle musiała przejść operację! Ma o tym świadczyć pewna tajemnicza blizna... Co się stało? Na szczęście nie chodzi o nic poważnego. Jakiś czas temu bliznę zauważono na stopie Meghan Markle. Wcześniej aktorka bywała przedmiotem złośliwych komentarzy na temat swoich... haluksów.

„Ta blizna, którą widzimy tutaj na czubku stopy, wygląda jak po operacji haluksa”

Jest to zniekształcenie stopy, powstające z powodu częstego chodzenia na wysokim obcasie. Szpilki deformują stopy, powodując odchylanie się dużego palca i w efekcie mało estetyczne wystawanie kości. Podczas operacji kość jest łamana, a potem nastawiana, a rehabilitacja potrafi zająć kilka tygodni. Nowojorski podiatra, dr Neal Blitz, obejrzał zdjęcia Meghan dla Inside Edition. „Ta blizna, którą widzimy tutaj na czubku stopy, wygląda jak po operacji haluksa” – powiedział o lewej stopie Markle. „Koryguje się je poprzez nacięcie kości… a następnie wsuwamy kość we właściwe miejsce” - dodał specjalista. Meghan naprawdę się poświęciła, by wyglądać po królewsku!

Sonda Czy lubisz Meghan Markle i księcia Harry'ego? Tak Nie

Meghan Markle's foot scar suggests she's had a bunion removed. https://t.co/4tQlOKiU7X pic.twitter.com/QPFJKMFIsQ— Inside Edition (@InsideEdition) January 18, 2019

Jesteś jak księżna Kate czy jak Meghan Markle? Ten quiz odsłoni prawdę! Pytanie 1 z 10 Introwertyczka czy ekstrawertyczka? Introwertyczka, nie jestem zbyt wylewna Ekstrawertyczka, co w sercu to na widelcu Dalej