Miał skakać na bungee zamiast Marii. Ocaliło go jedno małe spóźnienie

Higor F. uniknął śmierci, bo się spóźnił. Maria skoczyła na bungee bez liny

Młody chłopak dosłownie uciekł śmierci spod kosy i wciąż nie może otrząsnąć się z szoku. Na jaw wychodzą nowe okoliczności dramatu, do którego doszło 13 czerwca w brazylijskim mieście Limeira na Moście Szkieletów. Wtedy właśnie 21-letnia Maria Eduarda Rodrigues de Freitas postanowiła skoczyć na bungee. Pracownicy firmy oferującej ekstremalną rozrywkę popełnili fatalny błąd i nie przypięli kobiety do liny zabezpieczającej. W internecie pojawiło się wstrząsające nagranie z całego zajścia, na którym widać, jak obsługa trzyma klientkę za nogi i tułów, a potem po prostu zrzuca ją w przepaść. Zgromadzeni na miejscu ludzie za późno zdali sobie sprawę z braku liny. Kobieta spadła z wysokości 40 metrów i zginęła na miejscu. Brazylijska policja zatrzymała sześć osób, z czego trzech mężczyzn nadal przebywa w areszcie, a portal „O Globo” przedstawił kolejne szokujące ustalenia.

Sonda Czy zdecydowałeś się na skok na bungee? Tak, uwielbiam czuć tę adrenalinę! Jeszcze nie, ale rozważam to... Nigdy w życiu!

"Miałem niesamowite szczęście. To ja powinienem być ofiarą"

Z informacji przekazanych przez lokalne media wynika, że inny klient miał oddać skok dokładnie w momencie, gdy zginęła Maria, jednak nie dotarł na czas na umówioną godzinę. Zgodnie z zasadami obsługi na jego miejsce od razu weszła inna osoba z kolejki, którą w tym przypadku była właśnie 21-latka. Swoimi emocjami z brazylijskim portalem podzielił się sam 21-letni Higor F., który miał skakać przed Marią. „Miałem niesamowite szczęście. To ja powinienem być ofiarą” – wyznał poruszony mężczyzna. Jak informuje „O Globo”, podczas policyjnego przesłuchania jeden z członków obsługi przyznał, że odpowiedzialność za przygotowanie i sprawdzenie ekwipunku była rozdzielona na całą załogę. Z tego powodu śledczy na razie nie są w stanie wskazać jednej, konkretnej osoby winnej zaniedbania. Trzej podejrzani mężczyźni usłyszeli już zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci.

🇧🇷 Tragedy in Brazil. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, just 21, died after being thrown from the "Skeleton Bridge" in Limeira for what she thought was a bungee jump.The cord was NEVER attached.Six people have reportedly been detained by police. Heartbreaking.…— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 13, 2026