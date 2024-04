Sprawa oskarżeń Michaela Jacksona o pedofilię wraca. Mężczyźni, którzy oskarżają go o gwałty, domagają się w sądzie ujawnienia nagich zdjęć gwiazdora

W 2019 roku telewizja HBO pokazała dokument "Leaving Neverland", w którym Wade Robson (41 l.) i James Safechuck (46 l.) oskarżyli Michaela Jacksona o liczne pedofilskie gwałty i ze szczegółami je opisywali. Gdy miało dochodzić do wykorzystywania seksualnego w słynnym ranchu Neverland, Dave Safechuck miał około 10 lat. Druga ofiara, Wade Robson, tylko 7 lat. Obaj twierdzą, że gwiazdor uprawiał z nimi seks, dopóki nie skończyli 14 lat. "Było 10 miejsc w całej posiadłości, gdzie do tego dochodziło. Między innymi teatr. Raz moja matka prawie nas przyłapała. Jackson powiedział mi, że Neverland kupił specjalnie dla mnie" - opowiadał Safechuck. "Myślałem, że to dziwne mieć w ustach penisa dorosłego mężczyzny, podczas gdy ja sam mam 7 lat. On mówił, że ludzie są głupi i nigdy nie zrozumieją naszej więzi" - mówił z kolei również dorosły dziś Wade Robson. Zdaniem spadkobierców Michaela Jacksona nieżyjący Król Popu jest niewinny, a mężczyźni zmyślają dla pieniędzy. Teraz afera wraca!

Wade Robson i James Safechuck chcą zdobyć "zdjęcia genitaliów i nagiego ciała Michaela Jacksona wykonane przez policję"

Jak pisze Daily Mail, Robson i Safechuck złożyli kolejny wniosek do sądu kilka dni temu. Prawnicy pozywających chcą uzyskać dostęp do nagich zdjęć Michaela Jacksona, jakie zrobiła policja wiele lat temu podczas przeszukania Neverland. Fotografie znajdują się obecnie wśród zapieczętowanych akt policyjnych dotyczących zarzutów o pedofilię z 2005 roku. Póki co dwaj oskarżyciele piosenkarza przegrali w procesach przeciwko firmom producenckim piosenkarza, które od jego śmierci w 2009 roku są własnością jego spadkobierców, jednak nie odpuszczają. Prawnicy MJJ Productions i MJJ Ventures skomentowali ten fakt, twierdząc, iż mężczyźni chcą zdobyć "zdjęcia genitaliów i nagiego ciała Michaela Jacksona wykonane przez policję", ale nie wiadomo, do czego ma to prowadzić. Zapewne chodzi jednak o uwiarygodnienie zeznań dotyczących pedofilii poprzez nawiązanie do jakichś anatomicznych znaków szczególnych. Spadkobiercy Jacksona złożyli wnioski o uchylenie wezwań do wydania zdjęć.

