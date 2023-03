Miedwiediew poleciał do elektrowni jądrowej. Z helikoptera odpadło śmigło!

Były prezydent Rosji, obecnie piastujący stanowisko szefa rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, Dmitrij Miedwiediew postanowił 2 marca odwiedzić Białojarską Elektrownię Jądrową w obwodzie swierdłowskim. Jak opisuje lokalny portal e1.ru, oficjalnym celem wizyty miały być rozmowy na temat "kwestii bezpieczeństwa informacji i niezależności technologicznej krytycznej infrastruktury informatycznej" w przemyśle jądrowym. Miedwiediew dotarł na miejsce na pokładzie helikoptera, jednak podczas lądowania doszło do bardzo niebezpiecznego incydentu. Jeden ze śmigłowców Mi-8 zbliżając się do ziemi zahaczył bowiem o znak drogowy! Usterka tym spowodowana okazała się poważniejsza. Od helikoptera oderwało się śmigło ogonowe, przez co nie mógł on na nowo wzbić się w powietrze. Ostatecznie były prezydent Rosji musiał więc do domu wrócić limuzyną.

Do sieci wyciekły już zdjęcia wykonane tuż po zderzeniu ze znakiem!

A Mi-8 helicopter reportedly related to Medvedev’s motorcade, had its tail rotor torn off. Helicopter hit a road sign while landing at the Beloyarsk nuclear power plant. - Russian media pic.twitter.com/KRIwlkRtqQ— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 7, 2023

Elektrownia jądrowa w Biełorajsku nie chciała komentować szczegółów incydentu. Szef działu komunikacji elektrowni zapewniał jedynie, że śmigłowcem nie leciał Miedwiediew. Mówił też, że "nie ma pojęcia", kto nim podróżował. Po więcej szczegółów skierował dziennikarzy do armii. - Dlaczego uznaliście, że to śmigłowiec Miedwiediewa? Kto wam to powiedział? To nie on był w nim. Nie mam pojęcia, kto nim wylądował. Pytania proszę kierować do wojska - przekonywał portal e1.ru szef departamentu prasowego Andriej Jaszin.

W kolejnym artykule na temat zdarzenia e1.ru podaje, że uszkodzony śmigłowiec z konwoju Miedwiediewa został "pod osłoną nocy" przetransportowany z terenu elektrowni.

