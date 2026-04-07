Miliony mężczyzn utknęły w kraju. Muszą dostać zgodę wojska na wyjazd za granicę

Zgoda wojska na wyjazd. Nowe prawo uderza w mężczyzn 17–45

Według ustaleń dziennika Frankfurter Rundschau, który jako pierwszy nagłośnił sprawę, obowiązujące od 1 stycznia przepisy dotyczące służby wojskowej w Niemczech wprowadzają obowiązek uzyskania zgody wojska na każdy dłuższy pobyt za granicą. Dotyczy to wszystkich mężczyzn po ukończeniu 17. roku życia aż do 45 lat.

Chodzi o znowelizowany paragraf 3 ustawy o obowiązku służby wojskowej. Wcześniej takie ograniczenia obowiązywały wyłącznie w sytuacjach skrajnych – w tzw. stanie napięcia lub obrony. Teraz obowiązują zawsze.

„Mężczyźni mają obowiązek uzyskać zgodę, jeśli chcą opuścić kraj na ponad trzy miesiące”

– przypomina Frankfurter Rundschau.

Polityczna burza: „To przypomina czasy muru”

Nowe przepisy wywołały gwałtowną reakcję opozycji. Krytyka jest ostra, a porównania – wyjątkowo mocne.

Sahra Wagenknecht, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci sceny politycznej, nie przebierała w słowach:

„Ta regulacja przypomina czasy NRD i muru. Minister obrony powinien podać się do dymisji.”

Z kolei Desiree Becker z partii Die Linke oceniła ustawę jako „skrajnie nieudolną”:

„To pokazuje, jak autorytarna i odbierająca podmiotowość była i znów jest obowiązkowa służba wojskowa.”

Chaos informacyjny. Ministerstwo: „Zgody będą wydawane automatycznie”

Po medialnej burzy resort obrony próbował uspokajać opinię publiczną. Zapowiedział, że trwają prace nad uproszczeniem procedur.

„Chcemy wprowadzić zasadę, że zgoda jest uznawana za udzieloną, o ile służba pozostaje dobrowolna.”

Problem w tym, że – jak podkreśla Frankfurter Rundschau – odpowiednie instrukcje nie zostały jeszcze wydane. A to oznacza, że w świetle prawa obowiązek uzyskania zgody nadal istnieje.

Co więcej, ministerstwo nie potrafiło odpowiedzieć, jakie konsekwencje grożą za wyjazd bez zgody.

Wyjazd na studia, praca, podróż? Najpierw wniosek do wojska

Nowe przepisy obejmują wszystkie możliwe scenariusze:

wyjazd na studia,

kontrakt zawodowy za granicą,

dłuższy urlop,

podróż dookoła świata.

Każdy taki plan wymaga wcześniejszego kontaktu z wojskowym centrum rekrutacyjnym.

„To bardzo daleko idąca ingerencja w swobodę przemieszczania się”

– zauważa Frankfurter Rundschau.

Co dalej? Miliony mężczyzn w zawieszeniu

Największy problem polega na tym, że nikt nie wie, jak nowe przepisy będą stosowane w praktyce. Ministerstwo przyznaje, że „proces dopiero powstaje”. Obywatele – według niemieckiego dziennika – w większości nie mają pojęcia, że taki obowiązek w ogóle istnieje.

Efekt? Miliony mężczyzn żyją dziś w niepewności, czy ich plany wyjazdowe nie zostaną nagle zablokowane.

