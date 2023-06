Miss Rosji ukrywała prawdziwy wygląd! To nie koniec skandali. ZDJĘCIA

Tamę na Dnieprze wysadził pijany generał? "Putin dał rozkaz, ale nie potwierdził". Nie śmieli go budzić

Skandal na wyborach miss! Królowa piękności wygląda zupełnie inaczej niż na Instagramie

Czy konkursy piękności są ustawiane? Wielu tak uważa, a raz na jakiś czas wybucha jakiś skandal związany z wyborami miss. Teraz internet żyje wielką aferą, jaka wybuchła w Rosji. Chodzi o konkurs piękności dla matek i mężatek znany jako Mrs Russia. "Misski" wybierane są wśród kobiet mających męża i dzieci, tak by i one mogły spróbować swoich sił w konkursie piękności, jako że podczas zwyczajnych wyborów miss kandydatki muszą być bezdzietnymi pannami. Koronę najpiękniejszej zdobyła niejaka Natalya Oskar. Na swoim oficjalnym koncie na Instagramie rzeczywiście wyglądała zachwycająco. Przedstawiano ją jako ponętną 34-letnią blondynkę. Ale kiedy nałożono jej na głowę koronę najpiękniejszej i internauci porównali zdjęcia z konkursu ze zdjęciami z Instagrama, wybuchła afera!

Żona sponsora konkursu została Mrs Russia? Skandal na konkursie piękności

Najpiękniejsza Rosjanka okazała się... nieco inna, niż wszystkim się wydawało. Internauci nie szczędzą złośliwych komentarzy nieszczęsnej Natalii Oksar, naśmiewając się z jej dziwnie wielkich ust i ciężkiego makijażu. Wygląda też na nieco więcej niż 34 lata. Ale to nie wszystko. Jak zaczęli plotkować komentatorzy wyborów, nowa miss jest żoną miliardera będącego głównym sponsorem konkursu Mrs Russia. "Cóż, jaki kraj, taka miss" - kwituje jeden z internautów cytowany przez "New York Post". Organizatorzy zapewniają, że to tylko niekorzystne zdjęcie zrobione z niewłaściwej perspektywy, a laureatka tak naprawdę jest piękna jak mało kto!

