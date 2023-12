Miss Universe oskarżona o zdradę! "Nie może wrócić do kraju"

Miss Nikaragui zdobyła tytuł Miss Universe. Sheynnis Palacios została uznana przez władze swojego kraju za zdrajczynię

Najpierw była euforia na ulicach, teraz jest skandal i międzynarodowa afera! A wszystko przez wybory Miss Universe. 18 listopada podczas wielkiego finału słynnego konkursu piękności w Salwadorze najpiękniejszą kobietą w kosmosie została wybrana Miss Nikaraguii Sheynnis Palacios (23 l.). To pierwsza obywatelka tego położonego w Ameryce Środkowej kraju, która zdobyła tytuł Miss Universe. Jej sukces spowodował falę radości na ulicach, zaczęto też malować wielki mural z podobizną miss na ścianie kamienicy w rodzinnym mieście 23-latki. Uliczne poruszenie zaniepokoiło jednak władze Nikaragui z jej lewicowym dyktatorem Danielem Ortegą na czele. W dodatku okazało się, że piękna Sheynnis nie jest wielbicielką Ortegi. Wtedy wybuchła burza.

Miss Nikaragui i organizatorka wyborów miss oskarżone o spisek przeciwko władzom

Władze natychmiast zakazały malowania muralu i kazały go zniszczyć, uliczne świętowania zakończono. Mało tego, organizatorka konkursu Miss Nikaragua została oskarżona o spiskowanie, pranie brudnych pieniędzy, organizowanie protestów przeciwko władzy i zdradę, zakazano jej powrotu z Salwadoru, zaś jej mąż i syn zostali zatrzymani pod takimi samymi zarzutami. Co do samej miss, wypłynęły jej zdjęcia, na których parę lat temu jako nastolatka protestuje przeciw reżimowi. Podczas tych brutalnie tłumionych protestów w 2018 roku zginęło zresztą aż 300 osób. Okazało się też, że Palacios prowadziła niegdyś krytyczny wobec dyktatora program telewizyjny. Uznana za zdrajczynię miss nie może teraz wrócić do Nikaragui, obecnie mieszka w Nowym Jorku.

Sonda Czy uważasz, że wybory miss są ustawiane? Tak Nie Może niektóre...

Nicaraguan police are accusing the director of the Miss Nicaragua beauty pageant of rigging the competition for Sheynnis Palacios, a pro-democracy activist who just became Miss Universe 2023.The charges? Attempting to coup the Sandinista regime. I wish I was making this up. pic.twitter.com/MITiR0k0ZL— Kareem Rifai 🌐 (@KareemRifai) December 4, 2023

QUIZ. Kto to powiedział? Sławne cytaty i znani ludzie! 10/10 tylko dla bystrzaka Pytanie 1 z 10 Kto powiedział: "Więcej światła!"? Archimedes Lech Wałęsa Johann Wolfgang Goethe Dalej