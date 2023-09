Młodzi Brytyjczycy nie chcą króla Karola III! Straszne wyniki sondażu

62 proc. wszystkich Brytyjczyków jest za utrzymaniem monarchii w kraju. W grupie młodych ten odsetek jest znacznie mniejszy. Popularność brytyjskiej rodziny królewskiej

Brytyjska rodzina królewska traktowana jest przez media jak bohaterowie opery mydlanej i nierzadko jej członkowie tak właśnie się zachowują. Ci, którzy uważają, że monarchia w Wielkiej Brytanii powinna być utrzymana, wskazują często na "rolę reprezentacyjną" króla i spółki. Jak wyglądają statystyki, jeśli chodzi o poparcie dla monarchii wśród Brytyjczyków? Wyniki nowego sondażu przeprowadzonego przez YouGov mogą niepokoić króla Karola III i królową Camillę, choć nie są aż tak katastrofalne, by przy odrobinie optymizmu nie mogli odetchnąć z ulgą. Bo generalnie nadal większość Brytyjczyków chce utrzymania monarchii. Odsetek ten wynosi 62 proc. Zdecydowanymi przeciwnikami tego jest 26 proc. obywateli -najwięcej do tej pory. Okazuje się też, że chociaż wśród najstarszych Brytyjczyków panuje nadal uwielbienie dla royalsów, to młodzi nie patrzą już na nich tak łaskawym okiem.

Tylko 37 proc. Brytyjczyków do 24 roku życia popiera utrzymanie monarchii w kraju

W grupie powyżej 65. roku życia monarchię popiera 80 proc. badanych, w grupie 50-64 lata - 67 proc., w grupie 25-49 lat - 56 proc., a wśród osób od 18. do 24. roku życia - zaledwie 37 proc. Co prawda od lat sondaże wskazują na to, że im młodsi obywatele, tym rzadziej popierają monarchię, po czym z wiekiem zmieniają zdanie, nie jest przecież powiedziane, że ta tendencja się utrzyma. Według 59 proc. król Karol III dobrze wypełnia swoje obowiązki, przeciwnego zdania jest 17 proc. Pozytywne zdanie na temat monarchy ma 60 proc. ankietowanych, a negatywne - 32 proc. Najpopularniejszym członkiem rodziny królewskiej jest książę William, pozytywnie ocenia go 74 proc. ankietowanych.

Sonda Czy monarchia w Anglii powinna zostać zlikwidowana? Tak Nie

With Friday marking 1 year of King Charles, how have attitudes towards the monarchy changed?Answer: they haven'tShould have monarchy: 62% (same as last poll under Queen Elizabeth, May 2022)Should have elected head of state: 26% (+4)https://t.co/KWB6rbrPMb pic.twitter.com/5XtY1dNbxP— YouGov (@YouGov) September 4, 2023

QUIZ. Brytyjska rodzina królewska bez tajemnic! NOWY quiz o pałacowym życiu Pytanie 1 z 10 Jak nazywa się fundacja Meghan Markle i księcia Harry'ego? Archibald Archewell Archetypes Dalej