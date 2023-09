Monstrualne mandaty za korzystanie z telefonu podczas jazdy! Plus zabranie prawka

On znów to zrobił!

Będą ogromne mandaty za korzystanie z telefonu komórkowego podczas jazdy. Nawet kilkanaście tysięcy złotych kary

Rozmawianie przez telefon czy SMS-owanie podczas jazdy bywa przyczyną tragicznych wypadków. Mimo to wielu z nas zdarza się czasem odebrać połączenie w trakcie kierowania samochodem lub wysłać SMS-a. W innych krajach kierowcy trzymający telefon przy uchu podczas jazdy też są plagą. A włoskie władze właśnie wypowiedziały im prawdziwą wojnę. Rząd zatwierdził drakońskie przepisy, które mają ukrócić niebezpieczny zwyczaj zabawy telefonami przez kierowców - podał portal magazynu motoryzacyjnego „Quattroruote”. Kary są gigantyczne. Ile zapłacą ci, którzy nie posłuchają zakazów? Wzrosną kary za używanie telefonów komórkowych w czasie jazdy. Za pierwsze tego rodzaju wykroczenie będzie grozić teraz mandat w wysokości od 422 do 1697 euro lub zawieszenie prawa jazdy na okres od 15 dni do dwóch miesięcy. W przypadku przyłapania na rozmawianiu przez telefon podczas jazdy po raz kolejny, kierowcom będzie grozić mandat do 2588 euro i utrata prawa jazdy nawet na trzy miesiące. Oznacza to, że można zapłacić 12 tysięcy złotych kary!

Kolejne zmiany w prawie o ruchu drogowym. Wielkie mandaty m.in. za złe parkowanie

W październiku przepisy zostaną ostatecznie zatwierdzone w parlamencie włoskim. To nie jedyne zmiany w prawie o ruchu drogowym we Włoszech. Przykładowo, jeśli ktoś został kiedyś złapany na jeździe w stanie nietrzeźwości, to dopuszczalny poziom alkoholu we krwi będzie na przyszłość wynosił dla niego zero, a w pojazdach takich osób mają zostać zainstalowane odpowiednie urządzenia kontrolujące trzeźwość. Za ucieczkę z miejsca wypadku można będzie stracić prawo jazdy na zawsze, a za nielegalne parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych kara wyniesie nawet do 990 euro, czyli 4,6 tys. zł.

Sonda Czy kary za rozmawianie przez telefon w czasie jazdy autem są dostatecznie surowe? TAK NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ

Italy Cracks Down on Phone Use While Driving • ItalyWise https://t.co/CNSNLoEp2n— a.zicc (@a_zicc) July 2, 2023

Quiz o mandatach. Wiesz ile trzeba zapłacić za te wykroczenia? Pytanie 1 z 12 Jeżeli przekroczymy prędkość o 30 km/h, grozi nam mandat w wysokości 400 złotych. Do jakiej kwoty wzrasta kara w przypadku przekroczenia o 31 km/h? 500 złotych 800 złotych 600 złotych Dalej