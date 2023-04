Moonbin nie żyje! Gwiazda muzyki znaleziona martwa w domu! Miał zaledwie 25 lat

13-latek w opałach. Uwięziły go pluszowe maskotki!

Moonbin, który był członkiem południowokoreańskiej grupy Astro, został znaleziony nieprzytomny w środę wieczorem w swoim mieszkaniu w Gangnam (dzielnica Seulu). Miał zaledwie 25 lat. Informację potwierdziła agencja Fantagio, która prowadziła jego karierę. W oświadczeniu labelu czytamy też, że Moonbin był osobą, która "zawsze kochała swoich fanów i myślała o nich bardziej, niż ktokolwiek inny". - Członkowie grupy Astro i inni artyści oraz pracownicy Fantagio są głęboko zasmuceni i zszokowani - napisano. Poproszono w nim również, by "powstrzymać się od spekulacji i złośliwych plotek", aby jego rodzina mogła go pożegnać w prywatności.

Niestety, pomimo tej prośby, sugeruje się jednoznacznie, że prawdopodobną przyczyną śmierci młodej gwiazdy k-popu było samobójstwo (choć jak na razie policja odmawia jednak oficjalnego komentarza w sprawie).

Kariera Moonbina i grupy Astro

Moonbin przygodę z show biznesem zaczął jeszcze jako dziecko. Pierwsze kroki stawiał jako aktor (wystąpił np. w serialu "At Eighteen"). W 2016 roku zadebiutował w boysbandzie Astro. Pozostali członkowie grupy to Jinjin, MJ, Cha Eun-woo i Yoon San-ha. Pomijając krótką przerwę w 2019 roku z powodów zdrowotnych, wokalista był aktywnym członkiem grupy aż do swojej śmierci

Ponadto występował on w duecie o nazwie Moonbin & Sanha. Zmarły był ponadto modelem. Siostra wokalisty, Moon Sua, jest także piosenkarką k-pop, występującą w dziewczęcym zespole Billlie.

Fala samobójstw w Korei Południowej

Reuters przypomina, że samobójstwo jest główną przyczyną śmierci młodych mieszkańców Korei Południowej. Kraj ma jeden z największych wskaźników samobójstwu wśród krajów OECD. W 2020 roku głośno było o odejściu innego gwiazdora K-popu. Będący członkiem chłopięcego zespołu TST, Yohan, w chwili śmierci miał 28 lat (również w tym wypadku przyczyną śmierci było prawdopodobnie samobójstwo).

