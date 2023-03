i Autor: typical news/youtube.com "Mordercza opona" w prawdziwym życiu! Niesamowite nagranie, to cud, że kierowca przeżył

koszmar na autostradzie

"Mordercza opona" w prawdziwym życiu! Niesamowite WIDEO! To cud, że kierowca przeżył

"Posiadająca zdolności parapsychologiczne opona samochodowa obsesyjnie podąża za kobietą, pozbawiając życia każdego, kto stanie jej na drodze" - to opis legendarnego w pewnych kręgach filmu "Mordercza opona". Brzmi mocno nierealnie, nieprawdaż? Tymczasem w ostatnim czasie na autostradzie przy Los Angeles doszło do makabrycznego zdarzenia, dosłownie jak z tegoż filmu. To naprawdę cud, że nic się nie stało! To nagranie naprawdę spowoduje u Ciebie ciarki grozy!