Nadciąga epidemia X? "20 razy silniejsza niż koronawirus"

Szef WHO uważa, że nadciąga kolejna pandemia, a "Choroba X" może być 20 razy bardziej śmiertelna niż koronawirus. Tedros Ghebreyesus wzywa do podpisywania "traktatu pandemicznego"

Ludzkości zagraża kolejna pandemia - takie ostrzeżenia raz na jakiś czas przewijają się w zachodnich mediach i w wypowiedziach polityków. Rzeczywiście może dojść do powtórki sytuacji z 2020 roku, a może to tylko straszenie? Według szefa WHO - zdecydowanie to pierwsze. Jak podaje m.in. Fox News, podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos Tedros Ghebreyesus wezwał kraje na całym świecie do podpisania "traktatu pandemicznego” w celu zwalczania "choroby X", która może być nawet 20 razy bardziej śmiercionośna niż Covid-19. Co to za choroba? Tego szef WHO jeszcze nie wie sam, ale jest zdania, że trzeba dmuchać na zimne. "Historia nauczyła nas, że musimy przewidywać nowe zagrożenia. Brak przygotowania sprawia, że świat jest przygotowany na porażkę" - powiedział dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia.

Choroba X może już być wśród nas. Szef WHO chce funduszu pandemicznego i centrum dowodzenia w RPA

"Straciliśmy wiele osób [podczas pandemii], ponieważ nie mogliśmy sobie z tym poradzić. Można było ich uratować, ale nie było miejsca. Nie było wystarczającej ilości tlenu. Jak więc stworzyć system, który będzie mógł się rozwijać, gdy zajdzie taka potrzeba?" - przemawiał Tedros Ghebreyesus. Jak dodał, WHO zaczęła tworzyć fundusz pandemiczny i "centrum transferu medycznych technologii", które ma powstać w Republice Południowej Afryki. Tajemniczą chorobę, która może zagrozić ludzkości, WHO zapowiadało już w 2018 roku, określając ją umownie jako "chorobę X". Może sią nią okazać np Ebola, gorączka Lassa czy Zika.

Sonda Czy obostrzenia wprowadzone podczas pandemii były słuszne? Tak Nie Niektóre

Mysterious 'Disease X' will be '20 times deadlier than Covid,' claims top WHO officialThe disease may also be worse than the Black Death and caused by increasing human activity in animal habitats, it was claimed.https://t.co/EM4ujCgqcg— SARS‑CoV‑2 (COVID-19) (@COVID19_disease) January 22, 2024

Wygrałbyś Familiadę? Wskaż najlepiej punktową odpowiedź Pytanie 1 z 10 Owoce, które nadają się do suszenia Śliwki Winogrona Żurawina Dalej