Naga kobieta biegała po drodze! Wyjęła broń i zaczęła strzelać! WIDEO

Golaska szła jednią przez most i strzelała z broni! Niebezpieczne zdarzenie w San Francisco

To były sceny zarazem dziwaczne i budzące grozę! Kilka dni temu w biały dzień na moście Oakland Bay Bridge w San Francisco doszło do ataku nagiej, uzbrojonej kobiety! Dotychczas nikomu nieznana postać jadąca w stronę Oakland nagle zatrzymała się przy punkcie poboru opłat i wyskoczyła z samochodu. Okazało się, że nie ma na sobie kompletnie żadnych ubrań, nawet bielizny. Golaska szła środkiem drogi, a kierowcy filmowali ją i pokazywali ją sobie palcami. Wydawało się początkowo, że kobieta jest albo pod wpływem środków odurzających, albo chora psychicznie i policja lada moment po prostu okryje ją kocem i zabierze do radiowozu. Ale sprawy przybrały bardzo nieoczekiwany obrót!

Naga kobieta strzelała na ulicy. Trafiła na obserwację psychiatryczną

Jak pisze "New York Post", w pewnym momencie golaska podniosła rękę i okazało się, że ma przy sobie pistolet. Jak widać na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych, naga kobieta otworzyła ogień pośrodku ruchliwej ulicy. Policjanci kazali golasce rzucić broń i poddać się, ale ona początkowo nie chciała podporządkować się ich poleceniom. Potem jednak mundurowi przekonali ją, by oddała im pistolet. Została zabrana do szpitala, gdzie przechodzi obserwację psychiatryczną.

