Nagłe ostrzeżenie w Rosji. "Bądźcie gotowi na wrzesień"

General SVR: "byli bojownicy Grupy Wagnera „otrzymują sygnały”, które zalecają „być gotowym we wrześniu na wszelkie wydarzenia”"

O trwającej od 6 sierpnia ukraińskiej ofensywie na terenie Rosji pisze intensywnie także tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, które autor lub autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb. Jego wiarygodność nie została jak dotąd potwierdzona. Podobno w obliczu poważnego kryzysu w państwie podczas narad na Kremlu temat konieczności wycofania się z Ukrainy podnoszony jest coraz częściej, debaty trwają, a pomysłu na wyjście z kryzysu nie ma. Teraz w dodatku pojawiły się nowe doniesienia o tajemniczych ruchach wśród rozproszonych członków Grupy Wagnera. "Od kilku dni doniesienia kierownictwa bloku bezpieczeństwa mówią, że w różnych regionach Rosji byli bojownicy Grupy Wagnera „otrzymują sygnały”, które zalecają „być gotowym we wrześniu na wszelkie wydarzenia”" - pisze General SVR. Jak dodaje to źródło, powiadomienia dostało co najmniej 50 osób. Wróciły też plotki o tym, że Jewgienij Prigożyn sfingował swoją śmierć i tak naprawdę żyje. "Niektórzy byli bojownicy, którzy zostali przesłuchani, przyznali, że uważają Jewgienija Prigożina za żywego i wierzą, że sygnał mógł pochodzić z jego rozkazu" - dodaje General SVR.

Bunt Prigożyna w 2023 roku. Szef Grupy Wagnera prawie obalił Putina

23 czerwca 2023 roku szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn ogłosił pucz przeciwko Putinowi i marsz swoich wojsk na Moskwę. Zajął też siedzibę dowództwa wojskowego Rosji w Rostowie nad Donem. Praktycznie przez nikogo nie niepokojeni, wojacy Prigożyna w liczbie kilku tysięcy zbliżyli się na odległość około 200 kilometrów od Moskwy, gdy nagle ogłoszono odwrót. Prigożyn stwierdził, że "by uniknąć rozlewu krwi" i "zgodnie z planem" (!) nakazał powrót żołnierzy do obozów. Doszło do tego po negocjacjach, jakie szef Grupy Wagnera prowadził z Putinem za pośrednictwem Alaksandra Łukaszenki. W ramach "ugody" z Putinem Prigożyn wycofał swoich ludzi, w zamian otrzymał obietnicę amnestii dla buntowników i umorzenia śledztwa prokuratorskiego we własnej sprawie. Zginął w tajemniczych okolicznościach w katastrofie śmigłowca w obwodzie twerskim.

Sonda Co myślisz o General SVR? Uważam, że piszą prawdę To dzieło rosyjskich służb lub samego Putina Stronę prowadzi przypadkowy żartowniś To dzieło innych służb Nie mam pojęcia, ale czyta się ciekawie

Dear subscribers and guests of the channel! The Russian leadership, or rather the so-called "Politburo 2.0" is alarmed by the information about the "movement" of some former fighters of PMC #Wagner. For several days now, reports from the leadership of the security bloc say that… https://t.co/45krXRzj4f pic.twitter.com/Zn4ljwMvGj— generalsvr_en (@generalsvr_en) August 29, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Jesteś tytanem intelektu? Zdobądź 8/10! Pytanie 1 z 10 Od zakończenia II WŚ w USA częściej prezydentem był przedstawiciel... demokratów republikanów W tej kwestii jest obecnie remis Dalej