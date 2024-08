Rosja chce wycofać się z wojny na Ukrainie? "Większość jest za tym"

General SVR: Na Kremlu większość popiera zakończenie wojny na Ukrainie w obliczu ataku Ukrainy na Rosję, ale Nikołaj Patruszew póki co jest nieugięty

Trwająca od 6 sierpnia ukraińska ofensywa na terenie Rosji musi być dużym zaskoczeniem i upokorzeniem dla Władimira Putina. Postępy wojsk Ukrainy udało mu się co prawda spowolnić, ale nie zatrzymać ani cofnąć. Ukraińcy nadal są w Rosji, a rosyjska armia, mimo pogróżek Putina i jego agresywnej retoryki, wciąż nie jest w stanie wyrzucić obcych wojsk z własnego terytorium. Dziś, 25 sierpnia podano, że kilkoro cywilów zginęło w wyniku ukraińskiego ostrzału w obwodzie biełgorodzkim. Tam również, choć głównie w obwodzie kurskim, trwają walki. O sprawie pisze intensywnie także tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR. Jego wiarygodność nie została jak dotąd potwierdzona. Podobno w obliczu poważnego kryzysu w państwie podczas narad na Kremlu temat konieczności wycofania się z Ukrainy podnoszony jest coraz częściej, a debaty trwają.

"Większość członków Biura Politycznego opowiadała się za znalezieniem rozwiązania, aby wycofać się z wojny „na akceptowalnych warunkach”"

"Rosyjski doradca prezydencki Nikołaj Patruszew został skrytykowany nie tylko za brak perspektyw na „wygranie” wojny, ale także za wygórowane koszty finansowe, utratę „rodzimych terytoriów rosyjskich” (...)" - czytamy na General SVR. "Wskazano na to, że Ukraina nie wygląda na przegraną, zwłaszcza po zajęciu części terytorium Rosji w obwodzie kurskim. Ataki dronów i rakiet AFU na infrastrukturę energetyczną i transportową, a także obiekty wojskowe w europejskiej części Rosji, nie wyglądają niegroźnie i budzą coraz większe obawy". W tej sytuacji "większość członków Biura Politycznego" według tego zagadkowego źródła "opowiadała się za znalezieniem rozwiązania, aby wycofać się z wojny „na akceptowalnych warunkach”". Podobno Nikołaj Patruszew nie dał się przekonać, jednak narady trwają.

Ukraińska armia od 6 sierpnia zajmuje kolejne tereny w Rosji. Zajętych już niemal sto miejscowości

Czwarta porażka Putina to rzecz jasna ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim. 6 sierpnia ukraińska armia niespodziewanie wkroczyła do Rosji od strony obwodu kurskiego, prze dalej i odnosi sukcesy, a Władimir Putin najwyraźniej nie radzi sobie z tymi postępami. "Terytorium w obwodzie kurskim w Rosji, które zajęły Siły Zbrojne Ukrainy, powiększyło się do 1263 kilometrów kwadratowych, a liczba kontrolowanych przez nas miejscowości - do 93" - powiedział 20 sierpnia naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski. Walki trwają także w obwodzie biełgorodzkim. W trzecim granicznym obwodzie rosyjskim, briańskim, też wprowadzono „stan operacji antyterrorystycznej”. Siły ukraińskie zniszczyły w ciągu ostatnich paru dni wszystkie trzy mosty na rzece Sejm, odcinając tysiącom żołnierzy Putina drogę ucieczki. „Gdyby powiedziano im [sojusznikom Kijowa] kilka miesięcy temu, że planujemy taką operację [w Kursku], wielu ludzi na świecie powiedziałoby, że jest to nierealne i że jest to przekroczenie rzekomo najczerwieńszej ze wszystkich czerwonych linii, jakie ma Rosja” – powiedział Zełenski na spotkaniu z dyplomatami, cytowany przez Interfax Ukraina. Jak dodał, zachodni partnerzy właśnie dlatego o niczym nie wiedzieli. Tymczasem strona rosyjska oskarża Zachód o uczestnictwo w przygotowaniach do operacji w Rosji. Najpierw zrobił to doradca Putina Nikołaj Patruszew, potem dziennik "Izwiestija", powołując się na źródła w rosyjskim wywiadzie zagranicznym, stwierdził, że według nich za organizacją ataku na obwód kurski stoją USA, Wielka Brytania i Polska.

Dear subscribers and guests of the channel! Yesterday's consultations between members of the so-called "Politburo 2.0" were devoted to the war. More precisely, they discussed the price of war and, most importantly, the price of getting out of it. Russian presidential aide Nikolai… pic.twitter.com/dt35Xmwd9W— generalsvr_en (@generalsvr_en) August 23, 2024

