Rosyjski dziennik "Izwiestija": Polska, USA i Wielka Brytania brały udział w przygotowywaniu ukraińskiej operacji ataku na obwód kurski w Rosji

Polska została oskarżona przez rosyjską gazetę o udział w przygotowywaniu ataku Ukrainy na Rosję. "Izwiestija" powołuje się na źródła w rosyjskim wywiadzie. "Operacja ukraińskich sił zbrojnych w obwodzie kurskim została przygotowana przy udziale amerykańskich, brytyjskich i polskich służb wywiadowczych" - pisze dziennik "Izwiestija", cytując komunikat Służby Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej. Jak dodają dziennikarze, "jednostki biorące w niej udział przeszły koordynacyjne szkolenie bojowe w ośrodkach w Wielkiej Brytanii i Niemczech". Wywiad zapewnia, że posiada "wiarygodne informacje" na potwierdzenie tych oskarżeń, ale nie przedstawiono żadnych dowodów.

Nikołaj Patruszew: „Operacja w obwodzie kurskim była planowana także z udziałem NATO i zachodnich służb specjalnych”

Już 16 sierpnia Nikołaj Patruszew wygłosił podobne oskarżenia, choć nie wymienił wówczas Polski. Zrobił to również w rozmowie z "Izwiestiją". „Operacja w obwodzie kurskim była planowana także z udziałem NATO i zachodnich służb specjalnych” – oznajmił Nikołaj Patruszew, doradca Putina i były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji. „Twierdzenia przywództwa Stanów Zjednoczonych, że nie miało ono udziału w zbrodniach Kijowa w obwodzie kurskim, nie odpowiadają prawdzie. Bez ich udziału i bezpośredniego wsparcia Kijów nie poważyłby się wejść na terytorium Rosji” – powiedział Patruszew. Tymczasem Waszyngton przekonuje, że nic nie wiedział o ukraińskich planach zaatakowania Federacji Rosyjskiej, a tym bardziej nie brał w niej żadnego udziału.

Ukraińska armia od 6 sierpnia zajmuje kolejne tereny w Rosji. Zajętych już niemal sto miejscowości

6 sierpnia ukraińska armia niespodziewanie wkroczyła do Rosji od strony obwodu kurskiego, prze dalej i odnosi sukcesy, a Władimir Putin najwyraźniej nie radzi sobie z tymi postępami. "Terytorium w obwodzie kurskim w Rosji, które zajęły Siły Zbrojne Ukrainy, powiększyło się do 1263 kilometrów kwadratowych, a liczba kontrolowanych przez nas miejscowości - do 93" - powiedział 20 sierpnia naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski. Walki trwają także w obwodzie biełgorodzkim. W trzecim granicznym obwodzie rosyjskim, briańskim, też wprowadzono „stan operacji antyterrorystycznej”. Siły ukraińskie zniszczyły w ciągu ostatnich paru dni wszystkie trzy mosty na rzece Sejm, odcinając tysiącom żołnierzy Putina drogę ucieczki. „Gdyby powiedziano im [sojusznikom Kijowa] kilka miesięcy temu, że planujemy taką operację [w Kursku], wielu ludzi na świecie powiedziałoby, że jest to nierealne i że jest to przekroczenie rzekomo najczerwieńszej ze wszystkich czerwonych linii, jakie ma Rosja” – powiedział Zełenski na spotkaniu z dyplomatami, cytowany przez Interfax Ukraina. Jak dodał, zachodni partnerzy właśnie dlatego o niczym nie wiedzieli.

Russia's Foreign Intelligence Service: The Ukrainian operation in the Kursk region was prepared with the participation of the US, British and Polish special services. The units involved in it underwent combat coordination in training centers in the UK and Germany.… pic.twitter.com/6i3T5NGgKc— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) August 20, 2024

