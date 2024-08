Wołodymyr Zełenski: przekraczamy kolejne "czerwone linie" Władimira Putina. "Naiwny i iluzoryczny koncept tak zwanych rosyjskich czerwonych linii (...) rozpadł się w ostatnich dniach"

"Do tych, którzy rozważaliby interwencję z zewnątrz - jeśli to zrobią, spotkają was konsekwencje gorsze niż cokolwiek w waszej historii" - mówił Władimir Putin w pamiętnym przemówieniu wygłoszonym 24 lutego 2022 roku, tuż po rozpoczęciu wojny na Ukrainie na pełną skalę, grożąc sojusznikom Kijowa. To była jedna z "czerwonych linii", które od tamtej pory zostały przekroczone. Zachód wysyła na Ukrainę broń, niektóre kraje wysłały nawet szkoleniowców. Ukraińscy piloci szkolą się za granicą, kraje takie jak Wielka Brytania dają Kijowowi przyzwolenie na użycie swojej broni na terenie Rosji w ramach obrony. Emmanuel Macron rozważał nawet publicznie wysłanie wojsk na Ukrainę. Obawy przed III wojną światową to coś, z czym nauczyliśmy się już żyć, ale mimo przekraczania kolejnych "czerwonych linii" Putin na szczęście nadal nie nacisnął atomowego guzika ani nie wysłał rakiet na kraje zachodnie. Mówił o tym Wołodymyr Zełenski w przemówieniu wygłoszonym spotkaniu z szefami ukraińskich zagranicznych placówek dyplomatycznych.

Ukraina kontroluje już 1250 kilometrów kwadratowych w obwodzie kurskim, w tym 92 miejscowości

„Gdyby powiedziano im [sojusznikom Kijowa] kilka miesięcy temu, że planujemy taką operację [w Kursku], wielu ludzi na świecie powiedziałoby, że jest to nierealne i że jest to przekroczenie rzekomo najczerwieńszej ze wszystkich czerwonych linii, jakie ma Rosja. Dlatego naprawdę nikt nigdy nie słyszał o naszych przygotowaniach. Naiwny i iluzoryczny koncept tak zwanych rosyjskich czerwonych linii, który służył jako podstawa do oceny tej wojny przez część sojuszników, rozpadł się w ostatnich dniach, gdzieś koło Sudży" - mówił prezydent Ukrainy cytowany przez Interfax Ukraina, nawiązując do spekulacji wokół tego, czy Zachód, w szczególności USA, wiedziały o operacji w obwodzie kurskim. Nikołaj Patruszew, doradca Putina i były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji ogłosił niedawno, że "operacja w obwodzie kurskim była planowana także z udziałem NATO i zachodnich służb specjalnych”. Zełenski zapewnia, że nic takiego nie miało miejsca. "A teraz prawdziwy sukces naszych bojowników mówi sam za siebie – nasze aktywne działania obronne po drugiej stronie granicy i niezdolność Putina do zabezpieczenia swojego terytorium przed takimi naszymi działaniami obronnymi są bardzo wymowne” – powiedział ukraiński przywódca. Niedawno ujawnił też, że Ukraina kontroluje już 1250 kilometrów kwadratowych w obwodzie kurskim, w tym 92 miejscowości. Siły zbrojne Ukrainy od 6 sierpnia prowadzą ofensywę w Rosji na terenie obwodu kurskiego. Putin wyraźnie nie jest w stanie wyprzeć ukraińskich żołnierzy z tych terenów.

🗣️ Zelenskyy: "A few months ago, many people in the world, if they had heard that we were planning an operation like the one in Kursk region, would have said that it was unrealistic and that it was the crossing of supposedly the reddest of all the red lines Russia has.""All the… pic.twitter.com/ngq83EaHnQ— NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2024

