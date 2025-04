Nadchodzi wielkie trzęsienie ziemi! 34-metrowe fale i setki tysięcy ofiar

Śmigłowiec wpadł do rzeki. "Są ofiary śmiertelne". Trwa akcja ratunkowa

Ostatnie trzęsienie ziemi w Azji przyniosło tysiące ofiar i rannych, zwłaszcza w Birmie. Świat obiegł film pokazujący walący się wielki wieżowiec będący w trakcie budowy. Przypominało to sceny z zamachu na WTC w 2001 roku. Ale to jeszcze nic - ostrzegają japońscy naukowcy. Japonia, jeden z najbardziej niebezpiecznych sejsmicznie regionów świata, musi szykować się na kataklizm, jakiego dotąd nie było. Władze tego kraju oficjalnie ostrzegają przed megatrzęsieniem ziemi. Według sejsmologów istnieje aż 80-procentowe prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska w ciągu najbliższych 30 lat. Może zdarzy się to jutro, a może za 30 lat, zaś czasu na reakcję nie będzie, bo zaledwie dwie minuty po wstrząsie nadciągnie tsunami.

Fale tsunami o wysokości do 10 metrów uderzą w Tokio, w Kuroshio i Tosashimizu spodziewane są 34-metrowe fale

Gdzie dokładnie ma wystąpić kataklizm? 80-procentowe prawdopodobieństwo dotyczy tak zwanej Rynny Nankai na granicy dwóch płyt tektonicznych, położonej na południe od regionu Nankaido na japońskiej wyspie Honsiu. Ten rów oceaniczny w Pacyfiku rozciąga się na około 900 kilometrów. Jeśli faktycznie ziemia zatrzęsienie się tam z siłą 9 stopni w skali Richtera, to w razie spełnienia się najczarniejszego scenariusza zginie około 300 tysięcy ludzi, a 2,35 miliona budynków zostanie zniszczonych. Po dwóch minutach od wielkiego wstrząsu pojawią się fale tsunami. Te o wysokości do 10 metrów uderzą w Tokio, w Kuroshio i Tosashimizu spodziewane są nawet 34-metrowe fale. Zalany zostanie teren ponad tysiąca kilometrów kwadratowych. Oby do tego czasu naukowcy znaleźli jakiś sposób na zminimalizowanie zniszczeń, a najlepiej odwołali alarm!

A powerful earthquake with a magnitude of 7.7 occurred in Myanmar - the epicenter was located 6 km from the city of Mandalay, where there is destruction, including multi-story buildingsThe tremors were felt in Myanmar, Bangladesh, Thailand, India pic.twitter.com/pDlJHhUaHa— Sprinter Observer (@SprinterObserve) March 28, 2025

You're watching the Tohoku earthquake, the largest earthquake ever to hit Japan, the 4th largest in the history of the world. 9.1 magnitude. Huge skyscrapers are swaying, and you can't see any buildings collapsing in the background. pic.twitter.com/OCs5YnQ5ds— Tansu Yegen (@TansuYegen) February 22, 2023

Japan issues urgent MEGAQUAKE warning: Impending disaster could kill 300,000 people, experts predict - with huge tsunami waves reaching 100ft https://t.co/FSs5MCI6QK— Daily Mail Online (@MailOnline) April 7, 2025

