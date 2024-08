Doradca Putina Nikołaj Pietruszew: „Operacja w obwodzie kurskim była planowana także z udziałem NATO i zachodnich służb specjalnych”

Od 6 sierpnia możemy mówić o prawdziwym przełomie w wojnie na Ukrainie. Niespodziewanie siły ukraińskie wkroczyły na terytorium Rosji, głównie do obwodu kurskiego, ale także biełgorodzkiego. Trwają walki, Ukraina zdobywa dziesiątki miejscowości. Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Ołeksandr Syrski podał 15 sierpnia, że siły ukraińskie kontrolują teraz 1150 kilometrów kwadratowych rosyjskiego terytorium. Władimir Putin przeżywa upokorzenie na oczach całego świata. Oczywiście już padły słowa o rzekomym udziale Zachodu w tej operacji. Ważny przedstawiciel Kremla, przez niektórych uważany wręcz za osobę mającą obecnie największą władzę w Rosji oskarżył Zachód o udział w ataku Ukrainy na Rosję. „Operacja w obwodzie kurskim była planowana także z udziałem NATO i zachodnich służb specjalnych” – oznajmił Nikołaj Patruszew, doradca Putina i były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji w wywiadzie opublikowanym w dzienniku „Izwiestija”.

Waszyngton przekonuje, że nic nie wiedział o ukraińskich planach zaatakowania Federacji Rosyjskiej, a tym bardziej nie brał w niej żadnego udziału

„Twierdzenia przywództwa Stanów Zjednoczonych, że nie miało ono udziału w zbrodniach Kijowa w obwodzie kurskim, nie odpowiadają prawdzie. Bez ich udziału i bezpośredniego wsparcia Kijów nie poważyłby się wejść na terytorium Rosji” – powiedział Patruszew. Tymczasem Waszyngton przekonuje, że nic nie wiedział o ukraińskich planach zaatakowania Federacji Rosyjskiej, a tym bardziej nie brał w niej żadnego udziału. Tymczasem rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało nagrania pokazujące amerykańską broń na terytorium obwodu kurskiego. Dowodzi to jednak co najwyżej tego, że mogła być tam użyta. Niektóre państwa zachodnie, przykładowo Wielka Brytania, wprost mówią, że nie zakazują Kijowowi używania przekazanej mu broni do atakowania celów w Rosji. Sytuacja nie rozwija się po myśli Putina, Ukraina bierze na celownik także okolice Krymu, okupowanego przez Rosjan od 10 lat. Jak poinformowało BBC, siły ukraińskie zaatakowały ostatniej nocy krymski most oraz przeprawę promową z okupowanego półwyspu do Rosji, ale rosyjska obrona powietrzna odparła atak. Przeprawa promowa jest prawdopodobnie uszkodzona.

Ukraine’s incursion into Russia’s borderline region of Kursk was planned with the participation of NATO and Western special services, and was prompted by Kiev’s realization of its imminent collapse, Russian presidential aide Nikolay Patrushev said:https://t.co/QT0OKvfBcA pic.twitter.com/p8DT8ocr6d— TASS (@tassagency_en) August 15, 2024

