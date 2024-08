i Autor: General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook Wojna na Ukrainie

"Ochrona pogranicza"

Powstaje strefa buforowa przy granicy? Prezydent podjął decyzję

Ukraina robi postępy na terytorium Rosji i nic nie wskazuje na to, by wojska Władimira Putina szybko miały ją stamtąd przegonić. W dodatku prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił utworzenie na zajętych rosyjskich ziemiach tak zwanej strefy buforowej i wpuszczenie tam "organizacji międzynarodowych". Co to dokładnie oznacza?