Najdroższa modelka świata pokazała dziwną rękę! Co się stało? Fani w szoku

Kendall Jenner opublikowała seksowne zdjęcie, ale fani widzą tylko jedno. "Powinnaś iść do lekarza"

Kendall Jenner (28 l.) wywołała szok i niedowierzanie u swoich fanów! Zaczęło się niewinnie. Najdroższa modelka świata, zarabiająca obecnie około czterdziestu milionów dolarów rocznie, wrzuciła na swoje konto na Instagramie kilka zdawałoby się zwyczajnych zdjęć. Seksowne pozy w skąpym bikini, tańce na plaży, opalanie... Ot, życie codzienne wartej miliony dolarów celebrytki! Jednak dani o sokolim wzroku na jednym ze zdjęć wypatrzyli coś niewiarygodnego. "Co się stało z jej ręką?!" - pytają zaniepokojeni obserwatorzy Kendall Jenner. Otóż na zdjęciu, na którym najdroższa modelka świata kuca w kostiumie kąpielowym, jej prawa ręka wygląda dość... kosmicznie. Jest wydłużona i dziwnie cienka.

Awantura o kończynę Kendall Jenner. Celebrytka przyleciała z kosmosu czy przytrzasnęła rękę drzwiami?

Kendall aż tak schudła pod wpływem nowej diety? A może to po prorstu fotoszopowa wpadka na Instagramie? "Chyba przycięłaś sobie tę rękę drzwiami!" - pisze jedna z fanek w komentarzach. "Przyszedłem tu z TikToka tylko po to, by zobaczyć tę sławną rękę" - dodaje inny fan. "Czemu ta ręka jest aż tak długa?" - dopytuje inny. "Wygląda jak u kosmity" - diagnozuje czwarty... Cóż, piękna Kendall Jenner jak na razie tajemniczo milczy i nie zamierza rozwikłać zagadki swojej nietypowej kończyny. Kto bogatemu zabroni?!

