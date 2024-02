Najdroższa modelka świata wróciła do byłego?! Na Super Bowl zrobili TO

Władimir Putin naprawdę powiedział to o Bidenie! Ludzie nie mogą w to uwierzyć

Kendall Jenner wróciła do Devina Bookera! Najdroższa modelka świata i koszykarz widziani w jednej loży dla VIP.-wo podczas tegorocznego Super Bowl

W wielkim świecie od grudnia ubiegłego roku aż huczało od plotek o rozstaniu najdroższej modelki świata z portorykańskim raperem o pseudonimie Bad Bunny (30 l.). Para spotykała się od lutego 2023 roku, gwiazda i raper wytrzymali więc ze sobą niespełna rok. People donosił jeszcze niedawno, że Kendall i Bad Bunny spędzili razem całe wakacje i "to coś poważnego". "Wyglądają na bardzo zakochanych" - donosili jacyś niedyskretni "znajomi pary". Co poszło nie tak? Trudno powiedzieć, ale ostatnio gwiazdorska para była widziana razem w październiku. Od tamtej pory Kendall chodziła na imprezy sama... Aż do teraz! Najdroższa modelka świata potajemnie wróciła do swojego byłego - plotkuje Hollywood Life. Boska Kendall zjednoczyła się z koszykarzem Devinem Bookerem podczas tegorocznego Super Bowl. Dawną parę widziano w jednej loży dla VIP-ów i nie wydawali się pokłóceni - wręcz przeciwnie.

Kim jest Kendall Jenner? Ile zarabia? Z kim się spotyka?

Kendall Jenner od paru lat jest najdroższą modelką świata. Członkini rodu Kardashianów zarabia około 40 milionów dolarów rocznie i raz po raz pojawia się w nowych kampaniach reklamowych. Równie wiele mówi się o życiu miłosnym najlepiej opłacanej modelki na świecie. Od 2020 roku mówiło się o tym, że Kendall Jenner spotyka się z koszykarzem Devinem Bookerem. Potem gwiazda ze sportowców przerzuciła się na raperów, ale wygląda na to, że i to już przeszłość, a koszykarze znów mają szanse u najdroższej modelki na ziemskim globie.

Kendall Jenner Reportedly Hung Out With Ex Devin Booker in the Same Suite at the Super Bowl https://t.co/tq92pTzkEM— GHQ (@GHQfm) February 14, 2024

