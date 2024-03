Najpiękniejsza kobieta świata wzięła ślub ze sobą! "Kocham siebie bezwarunkowo"

Najpiękniejsza kobieta świata porzuciła mężczyzn i zakochała się w sobie samej! Na pierścionek zaręczynowy wydała 300 tysięcy złotych

Włosy blond, ogromny biust, wielkie usta, niebotyczne szpilki i skąpe odzienie. Zdawałoby się, że Janaina Prazeres (35 l.) z Brazylii to ideał urody niejednego mężczyzny. Nie dziwota, że dorodna gwiazdka Instagrama została wybrana przez magazyn Playboy najpiękniejszą kobietą na ziemskim globie. Jednak jak pisze Daily Star, życie miłosne modelki bynajmniej nie zawsze było usłane różami. Mimo swej nieziemskiej ponoć urody Janaina Prazeres nie mogła znaleźć właściwego partnera! Miłosne perypetie były przyczyną wielu łez i dramatów, a lata mijały. W końcu idealna kobieta straciła cierpliwość. Zamiast szukać kolejnych mężczyzn, oświadczyła się... samej sobie. Oświadczyny zostały przyjęte, a choć wydawało się to przecież niemal pewne, to na wszelki wypadek 35-latka nie oszczędzała na pierścionku zaręczynowym. Wydała na niego równowartość 300 tysięcy złotych! A potem jakimś sobie znanym sposobem wzięła "ślub" ze sobą...

„Jest mało prawdopodobne, że zdradzę się w tym związku, bo wiem, co mnie boli i rozumiem, czego potrzebuję”

„Wiele osób uważa, że osiągamy dobre rzeczy dzięki pomocy innych, ale z dumą mogę powiedzieć, że wszystko, co do tej pory zdobyłam, powstało dzięki mojej własnej pracy” - obwieszcza z dumą świeżo upieczona żona samej siebie. Jak dodaje, bardzo podoba się sobie samej, a do tego najlepiej zna swoje własne potrzeby. „Uświadomiłam sobie, że aby być naprawdę szczęśliwa i spełniona, muszę najpierw bezwarunkowo pokochać siebie. Ten pierścionek symbolizuje trwałe połączenie ze sobą" - wyznaje modelka. „Jest mało prawdopodobne, że zdradzę się w tym związku, bo wiem, co mnie boli i rozumiem, czego potrzebuję” - dodaje. Wygląda na to, że Nanaina i Janaina to dobrane małżeństwo!

