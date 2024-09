Najpierw powódź, a teraz to! Władze robią opryski z helikopterow

Kolejny problem na terenach, które były zalane podczas powodzi. Ogromne ilości komarów i larw, władze już opryskują z helikopterów

Powódź w Polsce zaczyna odchodzić do przeszłości, ale walka z jej skutkami zajmie długie lata. Niektóre miejscowości zostały w dużej mierze zniszczone, jak Stronie Śląskie. Mnóstwo ludzi straciło dach nad głową i dorobek życia. Z podobnym kataklizmem zmagało się parę innych krajów Europy, zwłaszcza Rumunia, Czechy i Słowacja. Władze tego ostatniego kraju alarmują - powódź co prawda ustępuje, ale na terenach, które był zalane, pojawił się jeszcze inny problem. Zaczynają tam wylęgać się w ogromnej ilości komary, bo jak wiadomo woda, zwłaszcza stojąca, to niestety ich ulubione miejsce. Zaczęto już nawet specjalne opryski z helikopterów. Problem ten może zapewne pojawić się również w Polsce, która przecież graniczy ze Słowacją.

„Ponieważ terytorium jest duże, gramy na czas, aż larwy rozwiną się i przepoczwarczą, wtedy nie przyjmą już pożywienia, więc musimy to zrobić do tego czasu"

Jak pisze portal ta3, na razie Słowacy prowadzą specjalne antykomarowe opryski w miejscowości Devínská Nová Ves, ale akcję trzeba będzie zapewne rozszerzyć, zwłaszcza, że komary wodne potrafią pokonywać nawet kilkadziesiąt kilometrów, a choć coraz niższe temperatury spowalniają rozwój larw, to go nie zatrzymują. Trzeba więc reagować zawczasu. Helikoptery rozpylają nad zagrożonym obszarem środek larwobójczy, którego skuteczność wynosi 80-100 proc. i nie jest szkodliwy dla nikogo i niczego poza komarami. „Ponieważ terytorium jest duże, gramy na czas, aż larwy rozwiną się i przepoczwarczą, wtedy nie przyjmą już pożywienia, więc musimy to zrobić do tego czasu. Efekty widać już po kilku godzinach” – mówi Michał Stano, koordynator ds. biologicznego zwalczania komarów w Bratysławie dla ta3.

Helikoptéra so špeciálnym vybavením rozpráši biologický larvicíd a ten larvy zničí. V septembri ho však ešte nikdy nemuseli využiť.https://t.co/Ru5O4LzEcK— TA3 (@tvTA3) September 26, 2024

