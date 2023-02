Najseksowniejsza burmistrz świata! Maria sfinansowała kampanię sprzedając nagie zdjęcia

Celebrytka rozbierająca się za pieniądze została burmistrzem w Ekwadorze. Maria Fernanda Vargas opłaciła w ten sposób kampanię wyborczą

"Czy polityka będzie teraz zmierzać w takim kierunku?" - pytają dziennikarze "Daily Star", opisując historię najseksowniejszej pani burmistrz na ziemskim globie. Maria Fernanda Vargas (33 l.) zaczynała jako internetowa celebrytka. Zarejestrowała się na popularnym portalu, na którym kobiety sprzedają swoje nagie zdjęcia, a co niektórzy słono płacą za uzyskanie dostępu do nich. Tym sposobem modelka zarobiła wystarczająco dużo pieniędzy, by opłacić... swoją kampanię wyborczą. Jak przekonuje Maria Fernanda Vargas, zamknęła swoje konto na Only Fans, kiedy zarobiła już wystarczająco dużo, by wejść do polityki. I weszła w nią z przytupem! Choć trudno w to uwierzyć, połowa wyborców z kantonu Simon Bolivar w Ekwadorze oddała swoje głosy właśnie na półnagą Marię. Tym sposobem kobieta wygrała wybory i została burmistrzem kantonu.

Sprzedawała nagie zdjęcia, żeby zostać politykiem. "Chciałam zapłacić mojej silnej 10-osobowej ekipie, a także zapewnić byt sobie i moim córkom"

Teraz jedni są zachwyceni, inni oburzeni, a jeszcze inni przekonują, że takiego burmistrza nie sposób brać poważnie. Maria przekonuje, że zajmowała się wcześniej nie tylko rozbieraniem, ale i studiowaniem dziennikarstwa na uniwersytecie w Milagro. "Chciałam zapłacić mojej silnej 10-osobowej ekipie, a także zapewnić byt sobie i moim córkom" - tłumaczy pani polityk. "Dziś wygrali rolnicy, pracownicy, chłopcy i dziewczęta, młodzi i przedsiębiorcy, osoby starsze. Ludzie wygrali, Simon Bolivar wygrało!" - woła dziarsko celebrytka i zakasuje rękawy.

