Najseksowniejsza szachistka świata! 21-latka ma tytuły mistrzowskie

Śmiertelnie chora Celine Dion pokazała się publicznie. Trudno uwierzyć w to, jak wygląda!

Dyrektor szkoły występował jako drag queen! Zdjęcia trafiły do sieci

Putin jedzie do kraju NATO. Pierwszy raz od początku wojny. Już nie wróci do domu?!

Andrea Botez ma 22 lata i jest najseksowniejszą szachistką świata. Zawodniczka z Kanady ma już niejeden mistrzowski tytuł

Czy szachiści mogą zostawać influencerami i zdobywać setki tysięcy fanów w mediach społecznościowych? Jak się okazuje, jak najbardziej! Udowodniła to Andrea Botez (22 l.) z Kanady. Media okrzyknęły ją najseksowniejszą szachistką świata, a do tego 22-latka naprawdę gra zawodowo i odnosi sukcesy. Zdobyła już niejeden prestiżowy tytuł na konkursach. Gra w szachy od szóstego roku życia, a od siódmego startuje w zawodach. Jak pisze Daily Star, Andrea Botez już w 2010 roku triumfowała w mistrzostwach Kanady dziewcząt do lat 8 w szachach, w wieku 13 lat została mistrzynią kobiet w szachach Kolumbii Brytyjskiej i w tym samym roku wygrała konkurs Susan Polgar National Open. Niestety, ostatnimi czasy Andrea Botez musiała pogodzić się z porażką, bo na jednym z konkursów została pokonana przez... 11-latkę.

Najseksowniejsza szachistka lubi też cosplay. Co to takiego?

"Zajęło mi tydzień, zanim w końcu to opublikowałam po porażce z 11-latką" - szczerze przyznaje się w mediach społecznościowych Andrea Botez, pokazując tabelę wyników i zapowiada dalszą szachową walkę. Ale jej fani nie mogą się nudzić bez względu na to, czy ich ulubiona szachistka jest akurat na wozie, czy pod wozem. Bo poza szachownicą Kanadyjka uwielbia też bycia DJ-em muzycznym oraz tak zwany cosplay. To hobby polegające na przebieraniu się za różne postaci, zazwyczaj z bajek anime czy komiksów albo gier wideo. Andrea lubi zwłaszcza przebranie za Larę Croft. Podoba ci się najseksowniejsza szachistka świata? Zobacz jej zdjęcia i oceń sam!

i Autor: Instagram/@itsandreabotez

Sonda Umiesz grać w szachy? Tak Nie Umiem, ale nie lubię

'World’s sexiest chess player' loses to 11-year-old in tournament comeback https://t.co/yR7dQe2S76 pic.twitter.com/eEGYKFcdNw— Daily Star (@dailystar) February 4, 2024