Najstarsza wnuczka Trumpa pęka z dumy. "Jest normalnym dziadkiem, daje nam słodycze"

Donald Trump (78 l.) wygrywa wybory prezydenckie w USA - taką informację w środę przed południem polskiego czasu przekazała agencja AP, powołując się na własne obliczenia. Według firmy sondażowej Edison Research, na którą powołuje się agencja Reutera, Trump otrzymał 70,7 mln głosów, a Harris - 65,7 mln. Frekwencja wyniosła 87 proc. Analitycy szacują, że Trump uzyskał 51 proc., a Harris 47,4 proc. głosów. To oznacza, że Trump, który - wydawałoby się - został skompromitowany chociażby po szturmie jego zwolenników na Kapitol w 2021 roku - kolejne cztery lata spędzi w Gabinecie Owalnym. Eksperci stwierdzają jednoznacznie, że rozmiar zwycięstwa jest zaskakujący!

Wnuczka Trumpa gratuluje. "Kocham Cię dziadku"

Dumna z dziadka jest najstarsza wnuczka Donalda Trumpa Kai Madison Trump (17 l.). W serwisie X pokazała swoje zdjęcie z Trumpem i napisała: "Nikt nie pracuje ciężej ani nie troszczy się bardziej o Amerykanów. Gratulacje, dziadku, kocham cię!". Co wiemy o jednej z jego dziesięciorga wnucząt? Kai jest córką Donalda Trumpa jr. i jego byłej żony, Vanessy Trump, modelki, z którą syn Trumpa rozwiódł się w 2018 roku. Urodzona w maju 2007 roku Kai to pierwsza z ich pięciorga dzieci. Imię Kai nadano dziewczynce na cześć jej pradziadka, Kaia Ewansa, duńsko-amerykańskiego muzyka jazzowego.

Kai Trump: "Dla mnie jest po prostu dziadkiem"

Nie tak dawno Kai pojawiła się na konwencji Republikanów, by wesprzeć Trumpa w pogoni za fotelem prezydenta USA. Zdobyła się wówczas na zwierzenia. Zgodnie z tym, co mówiła nastolatka, Donald Trump to słodki i bardzo opiekuńczy dziadek. "Dla mnie jest po prostu normalnym dziadkiem. Daje nam cukierki i napoje gazowane, gdy nasi rodzice nie patrzą. Zawsze chce wiedzieć, jak nam idzie w szkole" - cytuje ją "The New York Times". Dziewczyna wspomniała wówczas o pasji, która łączy ją i jej dziadka - to gra w golfa, w której Kai odnosi sukcesy. Dwa lata temu wygrała klubowe mistrzostwa kobiet w tym sporcie, które odbyły się w ośrodku golfowym Trumpa w West Palm Beach na Florydzie. Gdy jej dziadek został postrzelony, napisała: "Kochamy cię dziadku. Nigdy nie przestawaj walczyć!".

No one works harder or cares more about the American people. Congratulations Grandpa, I love you! pic.twitter.com/ojPVIroNBw— Kai Trump (@KaiTrumpGolfs) November 6, 2024