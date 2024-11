Rosja reaguje na sukces Trumpa. "Zielone szumowiny zasypane białym proszkiem"

W USA trwa liczenie głosów w wyborach prezydenckich, choć zdaje się, że wynik jest już przesądzony, bo do tego, by wygrać, Donaldowi Trumpowi brakuje zaledwie trzech głosów elektorskich. On sam już się ogłosił prezydentem. "Chcę podziękować narodowi za wybranie mnie na głowę państwa" - powiedział podczas swojego przemówienia. Stwierdził też, że "Bóg nie bez przyczyny ocalił go w lipcu podczas zamachu w Pensylwanii". Ogłosił, że jego ruch Make America Great Again (MAGA) doprowadził do jego "bezprecedensowego w historii" USA zwycięstwa, a MAGA ma nową gwiazdę - Elona Muska. Zapowiedział też uszczelnienie granic. "Zapieczętujemy granice Ameryki" - powiedział i zaznaczył, że wyrzuceni migranci będą mogli wrócić do USA tylko legalnie. "Będziemy mieć silną armię, ale nie będzie wojen".

Rosja reaguje na prawdopodobną prezydenturę Trumpa. Pierwszy komentarz!

Z całego świata płyną gratulacje, pojawiają się też pierwsze komentarze na temat tego, co ewentualna wygrana Trumpa może oznaczać dla sytuacji na świecie. Również z Rosji nadeszła pierwsza reakcja. Zdecydował się na nią znany z niewybrednych komentarzy i dziwnych zachowań były prezydent tego kraju Dmitrij Miedwiediew. Na platformie X skomentował: "Kamala jest skończona... Niech sobie dalej rechocze. Cele Specjalnej Operacji Wojskowej pozostają niezmienne i zostaną osiągnięte". Nieco więcej napisał na Telegramie - jest przekonany, że wybór Trumpa będzie oznaczał koniec pomocy dla Ukrainy, w której Rosja od 2022 roku toczy wojnę.

Miedwiediew: "Trump nienawidzi wydawać pieniędzy na naciągaczy"

"Trump ma jedną cechę, która jest dla nas przydatna: jako biznesmen do szpiku kości śmiertelnie nienawidzi wydawać pieniędzy na różnych naciągaczy – na głupich sojuszników, na złe projekty charytatywne i żarłoczne organizacje międzynarodowe. Toksyczna Ukraina jest w tej samej kategorii. Pytanie brzmi, ile Trump będzie zmuszony dać wojnie. Jest uparty, ale system jest silniejszy. Tak czy inaczej, dzisiaj zielone szumowiny w Kijowie zostaną zasypane po uszy białym proszkiem...".

