Donald Trump najpewniej zostanie prezydentem USA. Głosowanie w wyborach zostało zakończone o godz. 7 rano polskiego czasu. Konserwatywna amerykańska stacja telewizyjna Fox News prognozuje zwycięstwo kandydata Partii Republikańskiej Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich. Według stacji Trump zostanie 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych i będzie sprawował urząd przez dwie kadencje nienastępujące po sobie - pierwszy raz od czasów Grovera Clevelanda w 1892 r. Według agencji informacyjnej Associated Press Trump zdobył dotychczas 247 głosów elektorskich, zaś kandydatka Demokratów Kamala Harris - 210. Zdaje się, że sam Trump jest już pewien wygranej. "Ameryka dała nam bezprecedensowe zwycięstwo; przejmiemy też Senat, wygląda na to, że również Izbę Reprezentantów" - powiedział w pierwszych słowach swojego przemówienia, podczas trwającego właśnie w USA wieczoru wyborczego.

Tymczasem media przypominają, że jakiś czas temu jego lekarz zdradził tajemnicę charakterystycznego wyglądu Donalda Trumpa, który wielokrotnie był przedmiotem kpin. Chodzi przede wszystkim o wygląd jego włosów - bladożółtych i bujnych, oraz pomarańczowego odcienia jego skóry na twarzy. Dr Harold N. Bornstein, w wywiadzie opublikowanym w "New York Times" ujawnił, że Trump przyjmuje lek na prostatę, często przepisywany na wypadanie włosów. A dlaczego twarz Donalda Trumpa jest niemal pomarańczowa? Również na to pytanie częściowo odpowiedział nowojorski lekarz. Donald Trump przyjmuje antybiotyki w celu kontrolowania trądziku różowatego - choroby skóry powodującej zaczerwienienie. Zmiany skórne ma z kolei przykrywać mocno kryjący podkład marki Bronx Colours, którego odcień prawdopodobnie jest po prostu źle dobrany. "The Washington Post" publikował swego czasu wypowiedzi byłych pracowników Donalda Trumpa, którzy potwierdzali, że ten regularnie używał fluidu.

