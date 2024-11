Sensacja?! Trump wygrał w Pensylwanii. Do zwycięstwa brakuje mu tylko 3 głosów!

To już pewne? Trumpowi wystarczą trzy głosy!

PILNE! Kandydat Republikanów w wyborach prezydenckich Donald Trump wygrał w stanie Pensylwanii, w kluczowym stanie wahającym się, co daje mu 19 głosów elektorskich - podała AP. Tym samym według obliczeń agencji Trump ma 267 głosów elektorskich i brakuje mu zaledwie trzech do pokonania Kamali Harris. Zgodnie z tym, co podaje agencja, zwycięstwo na Alasce lub w którymkolwiek z pozostałych stanów wahających się - Michigan, Wisconsin, Arizonie lub Nevadzie – sprawi, że Trump po czterech latach powróci do Białego Domu. Według AP Trump ma w Pensylwanii przewagę ok. 175 tys. głosów nad Harris. Kandydat Republikanów zdobył dotychczas 267 głosów elektorskich, zaś kandydatka Demokratów - 214.

Dramat Kamali Harris. Przeliczyła się?

Kamala Harris jest w beznadziejnym położeniu. Okazuje się, że sondaże nie mają przełożenia na to, jak realnie wygląda sytuacja. Z badań exit poll wynika, że na Kamalę Harris w wyborach prezydenckich w USA głosowało co prawda więcej kobiet niż na Trumpa, jednak liczby są te niższe niż oczekiwano na podstawie przedwyborczych sondaży – podaje stacja BBC. Z exit poll wynika, że 54 proc. kobiet głosuje na Harris, a 44 proc. na Trumpa. Harris ma przewagę również wśród Latynosów, jednak poparcie dla Trumpa wzrosło w tej grupie o 10 p.p. w porównaniu z 2020 r. Według BBC wiceprezydentka Harris ma poparcie większości młodych wyborców, podczas gdy jej oponent prowadzi wśród osób w średnim wieku. Na Harris, według exit poll, głosowało prawie 60 proc. osób z wyższym wykształceniem.

Najnowsze informacja na temat wyborów w USA w naszej relacji na żywo!